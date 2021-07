El litro de leche procesada sube entre uno a dos lempiras

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una noticia nada agradable para los consumidores hondureños de leche. El litro de leche fluida en bolsa o caja experimenta un incremento de entre uno y dos lempiras. Así lo comprobó EL HERALDO en un recorrido que realizó en los mercados populares y los supermercados de la capital de la República.



Dicha alza de precio ocurre en momentos en que los productores de leche de Olancho han venido reclamando mejores precios de la industria y lo acordado fue de ocho lempiras por litro.

La presentación en bolsa cuesta al consumidor 25 lempiras en el Zonal Belén, con una alza de un lempira, según los bodegueros. Respecto al litro de leche entera en caja el costo es de 34 lempiras, con un incremento de dos lempiras en los supermercados que operan en la capital.



De acuerdo con lo expresado por los comerciantes y encargados de supermercados, el alza de la leche fluida se debe al incremento aplicado por la industria formal, o sea por las plantas procesadoras que operan en el país.

Se buscó la opinión de los ejecutivos de las empresas que elaboran derivados de la leche en Tegucigalpa y no hubo respuesta. También se contactó a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y no respondieron.

Consumo interno

De los aproximadamente 850 millones de litros de leche que se producen en el país cada año, se estima que entre 150 y 170 millones son pasteurizados (leche fluida), mientras que el resto es utilizado para la producción de lácteos. La industria formal importa leche en polvo para procesamiento.

