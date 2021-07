Gobierno reitera que los hondureños no pagarán ajuste a la tarifa de energía eléctrica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Honduras reiteró este jueves que el trancazo de 9.72% a la tarifa de energía eléctrica quedaba sin valor y efecto, además prometió que los hondureño no absorberán el ajuste que anunció la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).



Así lo informó Carlos Madero, secretario Coordinador General de Gobierno, durante una conferencia de prensa.

“El pueblo hondureño no está en condiciones de absorber este incremento”, expresó el funcionario, quien agregó que si bien ya la economía nacional “se reactiva de a poco no se puede aprobar un trancazo, ni a los ciudadanos, ni a las empresas”.



Asimismo, reveló que están buscando el mecanismo legal para que no se aplique el incremento. "Cualquier situación que debilite el bolsillo del pueblo hondureño no la vamos a permitir”, advirtió.



Madero informó que en las próximas horas se reunirán con representantes de la CREE y de la junta interventora de la ENEE, para definir cómo “se hará la absorción del ajuste a la tarifa, pero ciertamente el aumento no será aplicado a la población”.

Además enfatizó que se tendrá que buscar un mecanismo de reforma en la Ley General de la Industria Eléctrica que defina que cuando se produzcan emergencias naturales o de salud pública que golpeen las finanzas del Estado no se aprueben aumentos en las tarifas.

Frenaron el trancazo

A partir de este 01 de julio los hondureños comenzarían a pagar el severo aumento aprobado a la tarifa energética, de acuerdo a un comunicado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Sin embargo, luego de las fuertes reacciones, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, salió al paso y rechazó el ajuste, por lo que la CREE dejó sin efecto anoche mismo dicho incremento.