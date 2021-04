Banco Central de Honduras alerta de falsos agentes bancarios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades del Banco Central de Honduras advirtieron ayer a la población que personas externas a esa institución, haciéndose pasar por agentes de seguridad bancaria del BCH, han estado llamando a clientes de los bancos con el fin de ofrecer supuestos servicios de seguridad financiera a sus cuentas bancarias.

Para contactar a los usuarios financieros utilizan el sitio web no válido denominado “seguridadfinancieragobhn.webnode.es”, en el que solicitan información personal para acceder a las plataformas de banca en línea de las personas.



“El BCH no realiza ningún tipo de comunicación para solicitar información personal sobre cuentas bancarias” y tampoco “presta los servicios de cancelación de transferencias y bloqueo de cuentas”, informaron. Recomiendan a la población no ingresar al sitio web falso ni compartir los datos personales.

