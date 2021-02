Obreros hondureños no aceptan ajuste salarial menor al 4% del IPC

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La negociación por el aumento al salario mínimo se ha complicado más de lo normal este año argumentando que se debe a la crisis económica generada por la pandemia del covid-19 y los daños ocasionados por las tormentas Eta y Iota.

Han pasado dos meses del año y los sectores no logran acuerdo. Por un lado, los trabajadores hondureños pujan por un aumento salarial para este año 2021 y advierten que no aceptarán un porcentaje menor al 4.01% en que cerró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2020. A su criterio, este porcentaje apenas reconoce el costo de vida y no el aumento de la productividad que se registró el año anterior que sumaría un 1.58% más.

Afirman que dentro de la mesa de negociación, que es mediada por las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), no se ha llegado a un acuerdo porque el sector privado propone un incremento menor.

“Un ajuste menor al índice inflacionario oficial es totalmente ilegal, eso sería una crucifixión en las negociaciones del salario mínimo”, manifestó Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT).

Por su parte, Rafael Medina, portavoz del sector privado, informó que la postura de la iniciativa privada es mantener los empleos y lograr un convenio justo como se ha hecho en los últimos años.

El argumento principal de los empresarios es que la economía no se ha reactivado ni se han recuperado los más de 208,000 empleos perdidos en 2020, por lo que algunos temen que al aumentar los salarios las empresas se vean obligadas a despedir más personal.

La propuesta inicial de la clase trabajadora son aumentos de 6% en las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores; 6.75% en las de 11 a 50 y un 7.60% para aquellas que emplean de 51 a 150 personas. Mientras que para las empresas grandes de 150 empleados en adelante el aumento que solicitan es de 8.5%. Estos incrementos serían desde 400 a 1,000 lempiras mensuales.

El mercado laboral

La crisis en el mercado laboral empeoró durante 2020, según informes de la STSS, que reporta que la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) aumentó de 5.7% a 9.5%, pasando de 240,000 a 450,000 el número de personas sin ningún empleo.

El documento detalla que más del 80%, o sea 2.6 millones de trabajadores, ganan menos de un salario mínimo, que es de 10,022 lempiras en promedio.

Solo el 16% (575,000) devengan entre uno y dos salarios, por lo que solo un 5% tiene ingresos de dos salario o más.

