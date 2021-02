MHI sostiene que EEH no cumplió con bajar las pérdidas ni con las inversiones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un informe especial de Manitoba Hydro International (MHI) confirma que la Empresa Energía Honduras (EEH) no ha cumplido con las obligaciones de reducir las pérdidas de distribución de la ENEE ni con las inversiones acordadas en la estatal eléctrica.



Así está contemplado en el documento solicitado por el comité técnico del fideicomiso a MHI en sesión virtual número 121 celebrada el pasado 12 y 13 de enero, al cual tuvo acceso EL HERALDO. Los miembros del comité técnico pidieron a MHI que incluya en los informes anuales si corresponde honorario de éxito o en su caso una penalización por el no cumplimiento de la reducción de pérdidas.



De acuerdo con el contrato adjudicado a EEH para la operación del sistema de distribución de la ENEE, el compromiso durante los siete años de vigencia es reducir las pérdidas en 17% partiendo de una línea base de 31.95% y ejecutar una inversión de 358 millones de dólares en ese periodo.



El cronograma de reducción de pérdidas es 4% para el primer año, 3% para el segundo, 3% para el tercero, 3% para el cuarto, 2% para el quinto, 1% para el sexto y 1% para el séptimo año de operación.

Primer año

En base al Acta del 13/11/17, aprobada por el comité de coordinación en sesión número 15, del 23/11/17, ratificada en la sesión 73 del 28/11/17 del comité técnico, más los resultados conciliados entre ENEE y EEH en acta del 13/12/17, determina que al 30/11/17 EEH cumplió la meta de reducción de pérdidas acumuladas establecida en 4%.



“Con la información así concebida, se concluye que la reducción acumulada de pérdidas del primer año de operaciones es 4.05 %, lo que significa cumplimiento de la meta porcentual de pérdidas. Si se toma en cuenta que, en el presupuesto de inversiones de 2017, en cuanto a gastos de inversión por destino, respecto del presupuesto, el 125.75% corresponde a componentes adicionales y EnerGIS y solamente 14.90% corresponde a proyectos destinados a pérdidas, se concluye que el operador no cumplió con las inversiones destinadas a reducción de pérdidas”, apunta el informe de MHI.



Subraya que bajo estas condiciones, se concluyó que, en el primer año de operaciones, no obstante, el operador cumplió la meta del 4% de reducción de pérdidas, no se cumplieron las condiciones para que el operador postulara a un cobro de honorario de éxito por reducción de pérdidas. “La recomendación de MHI al comité técnico descrita precedentemente, no fue objetada por el operador”, señala el informe.

Segundo año

El operador del contrato, la Empresa Energía Honduras, al término del segundo año de operaciones, correspondiente al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018, alcanzó una porcentaje total de pérdidas remanentes al final del segundo año de servicios de 28%. Si este valor total de pérdidas remanentes se compara con similar valor al 30 de noviembre de 2017, esto es 27.90%, resulta un incremento de pérdidas de 0.11%, las que fueron aprobadas por el comité técnico después de revisión de actas.



Según MHI, el Inversionista operador no cumplió con los objetivos mínimos de reducción de pérdidas totales de distribución en el año de servicios 2, por lo que, de acuerdo a contrato, se deberían aplicar las penalizaciones económicas establecidas en la cláusula quincuagésima sexta.

En el resumen ejecutivo de su segundo informe anual, MHI hizo presente que, en cuanto a reducción de pérdidas, los resultados mostraban un estancamiento en la reducción de pérdidas, razón por la cual, EEH debería hacer esfuerzos extraordinarios en sus programas de reducción de pérdidas para lograr el cometido del contrato.



Sobre el pago del honorario de éxito, el supervisor del contrato manifestó que no era posible resolver por el problema de las actas o reclamos presentados por EEH.



Analizados los resultados en materia de reducción de pérdidas, a dos años y ocho meses desde elinicio de las operaciones de EEH, se concluye que el plan de reducción de pérdidas del fideicomiso de distribución de ENEE, obviamente no ha tenido los resultados proyectados. En efecto, durante la administración de EEH en el segundo año de operaciones se ha incrementado la pérdida de electricidad del sistema de distribución de ENEE en 0.11 %

Tercer año

Según el informe especial de MHI, mediante Oficio CIENEE-CTF-08-2021, de fecha 20 de enero de 2021, suscrito por los abogador Marlon Jourdan Aquino y Allan Romero Lagos, bajo referencia de validación del Informe MHI-2020-085, la comisión interventora de la ENEE, no valida el indicador de pérdidas para el tercer año de operaciones, presentado en el dictamen MHI-2020-085 el 21 de septiembre de 2020.



La versión de EEH es que las pérdidas remanentes fueron de 29.87%, sin embargo, la ENEE sostiene que sumaron 31.65%, con una diferencia de 1.77%.



No obstante, el informe anual de MHI indica que al tercer año de operaciones el inversionista operador no cumplió con los objetivos mínimos de reducción de pérdidas totales de distribución en el año de servicios 3 al cerrar en 31.65%, por lo que, de acuerdo a contrato, se deberían aplicar las penalizaciones económicas establecidas en la cláusula quincuagésima sexta.



En tres años de operación de EEH, las pérdidas tenían que reducirse de 31.95% a 21.95%, o sea 10% en el período analizado.