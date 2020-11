Dante Mossi: “Reconstrucción pasa por trabajo del sector privado y el gobierno”

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El impacto de la pandemia sanitaria del coronavirus y los daños de los fenómenos naturales requerirán del esfuerzo conjunto del gobierno de Honduras y del sector privado.

Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), expone sus puntos de vista sobre el proceso de reconstrucción del país.

¿Qué lecciones está dejando el covid-19 y los fenómenos naturales en el país?

El huracán Mitch (octubre de 1998) nos dejó lecciones aprendidas y lo que no hicimos en estos 22 años, y por eso la población se pregunta por qué hay inundaciones en el valle de Sula y es porque los ríos no han sido represados. Ha habido una serie de decisiones en el tema de las represas, que si se las dan a alguien o que no se las dan, quien es el concedente, si es el sector privado o es el Estado, ha habido una serie de debates improductivos porque no están las represas. Las pérdidas de vida reflejan que ha habido construcciones en lugares inadecuados.

¿Cuál es el papel del sector privado en la reactivación de la economía nacional?

A diferencia del huracán Mitch (octubre de 1998), ahora podemos contar con un sector privado más fuerte y por eso hemos lanzado ese reto de acercarnos a los proyectos que el país necesita, y no pretendemos que el Estado se endeude para ejecutar ciertos proyectos. La reconstrucción pasa por el trabajo del sector privado y el gobierno.

¿Qué papel jugará el BCIE en el proceso de reconstrucción del país?

En el Banco Centroamericano estamos dispuestos con los recursos para apoyar al gobierno y al sector privado a que le apuesten a resolver estos problemas de una sola vez. Por buenas intenciones que tenga el gobierno no tiene la capacidad fiscal para hacer todas las obras que el país necesita.