"La ruta para reactivar la economía es dar alivio, readecuación y crédito": Mayra Falck

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para lograr la reactivación económica del país se requiere de un orden aplicado a nivel financiero, el que inicialmente pasa por dar un alivio de deudas tanto a las personas como a las empresas, luego hacer una readecuación para que posteriormente se comiencen a otorgar nuevos préstamos. Así lo explicó Mayra Falck, presidenta del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), en entrevista con EL HERALDO. También explica el trabajo, la adaptación y aporte del banco estatal durante la pandemia.

¿Cuál ha sido el papel de Banhprovi en el desarrollo económico del país?

Banhprovi viene de ser un banco de segundo piso hasta 2018, que fue cuando asumí la presidencia. Hoy Banhprovi es un banco integral de desarrollo, que presta en segundo piso y primer piso. Administra siete fideicomisos cuyo capital supera los 22,000 millones de lempiras. En dos años y 10 meses hemos logrado una transformación importante para el sector productivo del país.

¿Qué es lo que ha hecho Banhprovi durante el covid?

Durante la pandemia Banhprovi reflexionó con su gobierno corporativo en cuatro cosas importantes: ¿Qué organización ocupaba para responder oportunamente? Entonces se dio la nueva organización, donde están los servicios electrónicos. La segunda cosa importante fue adaptar un área de seguridad e higiene para evitar que algún colaborador se nos muriera. En tercer lugar es trabajo 24/7, sábados y domingos estamos igual de activos que el lunes. La cuarta cosa es que el gobierno corporativo tiene que funcionar y tenemos una plataforma para eso. Nos adaptamos a la situación. Luego empezamos a medir el tiempo de desembolso de los préstamos y pasamos de 180 días a menos de cinco para los créditos de menos de dos millones; los de dos a 10 millones un promedio de 10 días y de 10 millones en adelante nos tardamos máximo 21 días.

¿El alivio de Banhprovi fue general, capitalizaron intereses?

Sí, los primeros tres meses, pero a partir de julio el alivio es solamente para los afectados por el covid. Solo agarramos las tres cuotas y se pasaron para el final del crédito. Si yo capitalizaba los intereses lo que iba a tener la persona era una bomba de deuda. Lo que se hizo es diferir los intereses.

¿De qué forma ayuda ampliar los plazos para créditos de vivienda?

Vivienda social, donde el 80% de los beneficiarios son mujeres, van a poder ampliar su periodo en cinco año, con lo que el préstamos en vez de durar 20 va a durar 25 años. Con eso baja la cuota, aunque se paga en más tiempo. En vivienda media le dejamos 23 porque es un estrato económico que puede buscar alternativas cuando la reactivación comience.

La presidenta de Banhprovi, Mayra Falck, expresa que como mujer ha logrado una trayectoria con rectitud en pro del desarrollo del país. Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.

¿Por qué era más complejo para las mipymes?

El problema para readecuar a la micro, pequeña y mediana empresa no es un tema de un plumón, es de análisis. Por ello discutimos con la banca el primer paso y vamos a discutir muy pronto con las cooperativas y las microfinancieras. Van a haber como tres acuerdos distintos, pero con el mismo objetivo que es aliviar, bajar un poco los intereses.

En menos de cinco años las cooperativas y microfinancieras van a hacer la readecuación con sus propios fondos, aquí es una responsabilidad compartida porque es un problema de país, un problema de todos.

"Como sociedad se tienen que solucionar tres problemas: acceso, solvencia e inclusión financiera. Eso solo se logra si se tiene diversidad de oportunidades”. Mayra Falck

¿Cuál es la guía correcta para reactivar la economía? No se observa demanda de nuevos préstamos. Una economía en tiempos difíciles los intermediarios financieros la administran distinto porque no tenemos perspectiva que debemos seguir. La ruta que se debe seguir para que la economía se reactive es primero dar el alivio, después la readecuación y después se dan los préstamos. Por ejemplo, si un microempresario tiene que pagar el préstamo que adeuda y además saca un nuevo crédito no va a poder pagar porque no está generando los ingresos que le permitan hacerle frente. Entonces el orden es alivio, readecuación y préstamo. No se puede empezar a prestar porque si ya tiene un préstamo no va a poder pagar. Sin embargo, pese a todo eso los préstamos han fluido.

¿Cuánto dinero ha prestado y cuál es la meta este año?

Al 28 de octubre se colocaron L 5,971 millones y esperamos cerrar con 6,507 millones en el segundo piso y la cartera de primer piso subirá a 500 millones. Además, ha realizado transferencias a sectores estratégicos y proyectos de reactivación por 3,661 millones y 1,190 millones en alivio de deuda. En total Banhprovi ha colocado en la economía más de 11,000 millones.

