Juan Carlos Sikaffy: “Si la reapertura no avanza, ingresos de las empresas seguirán cayendo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La recuperación económica de Honduras está sujeta a las medidas que el gobierno adopte para que el sector privado reactive sus unidades productivas.

Para 2020 la contracción estimada oscila entre -7% y 8%, mientras que para 2021 se espera un crecimiento de 4.5%.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), comparte con EL HERALDO sus opiniones sobre el plan de recuperación económica del país y las perspectivas de corto y mediano plazo.

El gobierno y la banca privada han anunciado un fondo de liquidez de 4,000 millones de lempiras para la reactivación de las mipymes, ¿qué opina de esta iniciativa?

Creemos que este acuerdo es importante y de gran valor para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, pero también estamos seguros de que se requieren más acciones para efectivamente alcanzar la deseada reactivación económica. Pensamos que el proceso de reapertura inteligente y responsable debe continuar con el avance en las fases y mayor movilización de dígitos. Si la economía no se abre, las empresas no tendrán dinero para pago de impuestos.

¿Cuál ha sido el impacto del fondo de garantía en las grandes empresas?

Estas garantías fueron habilitadas hace dos meses y como siempre pasa requieren un cierto grado de maduración. Estas garantías no acompañan programas de financiamiento de recursos frescos, como sí es el caso de los fondos para mipymes.

Además, mientras no se reestructuren las obligaciones existentes de las empresas con los bancos, no se alivia su flujo de caja para acceder a recursos frescos y en ese caso las empresas grandes dependen de los plazos que pueden dar los bancos, los que no pasan de cinco años por los calces de plazo con los recursos muy líquidos de ahorro que administran, lo que limita las readecuaciones a mayores plazos y para eso se depende, por ejemplo, de un fondo de liquidez, como el que propusimos al Poder Ejecutivo y al Legislativo.

¿Cuáles son los factores que limitan un mayor dinamismo en el fondo de garantía de grandes empresas creado por BCH-Banhprovi?

Encontramos que no se puede garantizar activos fijos, solo capital de trabajo, si se habilitara esta opción, se requerirá ampliar los plazos de cuatro años. Los porcentajes de cobertura son inferiores al resto de fondos y el costo de la comisión es mayor. No existen procesos de devolución de primas. Como lo dijimos, primero las empresas requieren readecuación de obligaciones existentes con sus bancos, y existe una ambigüedad en los criterios para calificar una empresa de mayor tamaño con la normativa de créditos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la que debe ser armonizada.

¿Cree que las medidas del gobierno son suficientes para aminorar la contracción económica de 2020 y crecer 4.5% en 2021?

Quisiéramos ser optimistas con la meta de crecimiento establecida por la autoridad monetaria. Sin embargo, la lentitud con que avanza el proceso de apertura y, por ende, el inicio de la recuperación económica, unidos al ir y venir en la implementación de políticas públicas, los temas financieros que se aprueban de forma tardía y solo para unos sectores y no para todos, las amenazas permanentes de la autoridad tributaria y la poca disciplina de nuestro pueblo en temas de bioseguridad, en especial el sector no formal, nos hacen prever que no vamos a tener un ritmo acelerado de recuperación, si no más bien lento y con riesgos de retroceso.

Reiteramos la necesidad de que las fases del plan de apertura de la economía avancen y que se incremente la movilidad de la población con la ampliación de dígitos. Esto, asegurando la aplicación de los protocolos de bioseguridad por toda la población para combatir efectivamente la transmisión del covid-19.

Las empresas apenas están logrando cubrir gastos de operación y mantener a sus empleados. Con solo dos dígitos circulando no se logra que arranque realmente la actividad productiva que se requiere para impulsar el inicio de la recuperación de la economía. Si no avanzamos con el plan de reapertura, los ingresos de las empresas seguirán cayendo.