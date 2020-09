El crédito acumula apenas 1.4% de crecimiento en 2020

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La crisis por el covid-19 ha impactado fuerte en la economía de las empresas y familias, por lo que el crecimiento del crédito es bajo este año 2020.

De acuerdo con el informe del Banco Central de Honduras (BCH), el crédito del sistema financiero al sector privado ha crecido apenas 1.4% al 27 de agosto en comparación con lo registrado al cierre de diciembre de 2019. Significa que la cartera crediticia acumula un aumento en 4,802.4 millones, alcanzando un monto de 351,310.9 millones de lempiras.

Mientras que el incremento interanual es de 16,558.3 millones de lempiras, equivalente a un 4.9%, que es mucho menor que el 10.5% registrado al mes de agosto de 2019, cuando aumentó 31,714.9 millones el saldo de los préstamos otorgado por la banca.

De acuerdo con el reporte, las empresas privadas adeudan 194,583.8 millones, representando 55.4% del total del crédito, mientras que los hogares deben 156,727.1 millones o el 44.6% del total.

Precaución

Pese a la reapertura, la reactivación de la economía avanza lenta. Esto explica que haya una baja demanda de créditos, además la incertidumbre mantiene cauteloso al sistema financiero por considerar todavía alto el nivel riesgo por el avance de la pandemia.

Analistas económicos y representante del sector microempresario del país esperan que hasta para finales del año se pueda recuperar el dinamismo en la demanda y otorgamiento de créditos.

Readeacuación y liquidez

Debido a la crisis se está aplicando la Ley de Alivio de Deudas, con lo que se han refinanciado las deudas. De acuerdo con el presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), Roque Rivera, la banca ha aliviado más del 60% de la cartera de préstamos, pero afirma que requieren dinero a largo plazo para dar mejores condiciones a otro deudores.

No obstante, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, aseguró que el dinero no es excusa para no otorgar nuevos créditos o readecuar las deudas.

Afirmó que la liquidez a corto y mediano plazo se triplicó tras la crisis y que hay 4,800 millones a largo plazo que no se han utilizado.

Cerrato anunció que están analizando otros mecanismos que pueda aplicar el BCH para liberar recursos a largo plazo, por lo que es posible que se puedan tomar algunas medidas adicionales a las que ya el banco ha aprobado para liberar fondos. Entre las medidas están la reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM) y de las inversiones obligatorias