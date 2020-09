Decano Incae: "Se debe mantener estable la empresa privada y el sistema financiero"

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras y el resto de países de Centroamérica pasan por la peor crisis económica de su historia a raíz de la pandemia del covid-19.

El decano de Incae Business School o Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), Alberto Trejos, en entrevista con EL HERALDO, explica cuál es la situación actual y qué medidas deben seguirse para lograr la reactivación de la economía.

Trejos, que es un destacado experto en economía y negocios, resalta que Honduras tiene la situación financiera más estable por su nivel de deuda y la estabilidad del sistema bancario, pero preocupa que las cifras de casos de contagio sigan siendo altos.

¿Qué factores han impedido que los países centroamericanos controlen la pandemia del covid-19 y, por ende, la crisis económica?

Centroamérica está entre las regiones que tienen un contagio mayor. Hay una combinación de alta densidad en la ciudad y el campo queda muy remoto, por lo tanto los servicios no llegan con la misma efectividad. También son países donde la economía tiene enormes componentes que son de economía informal y en las cuales cuesta más que lleguen las medidas necesarias. Todo esto se ha combinado para crear un ambiente en el cual luchar contra la enfermedad es más difícil.

Se han tomado medidas que el costo económico ha sido alto y ahora en varios de los países lo que estamos viendo es que la necesidad económica más que el logro sanitario, lo que lleva a que las medidas se relajen y eso siempre es preocupante.

VEA: Banca privada dispone de 86,740 millones de lempiras en liquidez

¿Cuál sería el impacto de volver a cerrar las economías?

Hay que considerar medidas más finas; no estamos hablando de abrir o cerrar. Los cierres tienen un costo muy elevado y deben reservarse únicamente para los momentos claves para la pandemia. Debemos ir refinando los protocolos productivos y de cómo es que vive la gente. Generar muchos más datos para poder seguir la enfermedad y focalizar donde faltan medidas o cierres.

¿Soportaría la economía un nuevo cierre total?

La forma en cómo enfrentamos la pandemia tiene que evolucionar conforme vamos aprendiendo cosas. Para medidas como un cierre total hay momentos en que son necesarias, aunque sean costosas, pero si mejoramos nuestras prácticas en el transporte, en las aglomeraciones, estaríamos evitando tener que volver a cerrar.

¿Cómo lograr un trabajo conjunto entre los sectores?

Es un tema en el que tenemos los intereses alineados en muchos sentidos. Es como que estuviera la Selección jugando, cuando todos estamos del mismo lado. Nadie gana que la economía caiga y nadie gana de que muera mucha gente.

¿Qué país ha manejado mejor la crisis?

Los países han hechos distintas cosas, unos mejor que otros. El caso de Guatemala ha logrado mantener el contagio un poquito menos agresivo que los demás. Tiende en años buenos a ser cuidadoso en el tema financiero, cuando llegan los años malos no tiene mucha deuda, no está sobrecargado. El Salvador ha sido muy efectivo en algunas medidas, pero tiene un problema fiscal que no es fácil de enfrentar.

+¿Cuántas personas tienen seguros de vida y de vehículos?

A Honduras, ¿cómo lo observan desde Incae?

La situación hondureña en lo financiero es más estable, más prudente que la de Costa Rica o la de El Salvador. Honduras, desgraciadamente, ha tenido una estabilización de la pandemia en un ritmo de contagio superior al que uno esperaría, pero es un país que tienen un poco más de margen de maniobra que algunos de sus vecinos, El Salvador y Costa Rica, sobre todo. Nicaragua lo ha manejado muy mal. Todos tenemos aciertos y todos tenemos desaciertos.

¿Cuál es la guía que se debe seguir para abrir la economía y controlar la pandemia?

Debemos sumarle al comportamiento individual y responsable, un comportamiento colectivo responsable. Los eventos que aglomeran gente deben evitarse, las compañías tienen que acatar reglas, separar horarios. El Estado debe tratar de hacer más fáciles los trámites e identificar los riesgos de contagio.

¿Qué papel debe jugar la empresa privada?

La empresa privada tiene un papel central, que incluye no solo a los grandes sino también a los chiquitos, formales e informales. Es la que crea la gran mayoría del empleo, la gran mayoría de la producción y de los ingresos que terminan en las arcas del Estado.

La empresa privada es la que hace viable las finanzas públicas. Es importante mantenerla sana, igual que es importante mantener sano al sistema financiero que le ayuda a la empresa privada.

Lo más importante que debe hacer la empresa privada es que hay que ayudarle a mantenerse estable, a mantener el empleo y asegurarse de que cumplen todas, aunque sean las empresas más chiquitas o informales, con las prudencias necesarias para evitar los contagios y reactivarse.