Interventora pide revisar costos fijos de contratos de generadores renovables

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno de los retos de la comisión interventora de la ENEE es reducir el déficit operativo de la estatal eléctrica.

Son varios escenarios los que los comisionados han analizado en los últimos ocho meses y uno de ellos es eliminar los cargos fijos a las empresas renovables y revisar los que se cancelan a las térmicas.

Un informe de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica indica que en 2019 se pagaron 5,150.7 millones de lempiras en cargos fijos, de los que 3,455.5 millones correspondieron a las térmicas (29.2% del total) y 1,695.2 millones a las renovables (14.5%).

En 2018 se cancelaron 4,271.8 millones de lempiras en costos fijos (2,586,6 millones de lempiras a las plantas térmicas y 1,685.2 millones a los generadores renovables).

Esos pagos son efectuados a empresas que generan energía, a las que operan a media capacidad y otras que están apagadas, así como a plantas que no producen potencia porque usan fuentes renovables como el sol y el viento.

Negociaciones

La eliminación o reducción de los cargos fijos ha provocado un fuerte debate entre las autoridades de la ENEE y los generadores privados.

Gabriel Perdomo, comisionado de la interventora de la ENEE, dice que el gobierno presentó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y generadores una propuesta de precios y la estructura de cláusulas de los contratos.

Entre las cláusulas, continuó, hay algunas que no son de mercado, no son de buenas prácticas, por ejemplo, pagar potencia a tecnologías que no generan potencia como ser las plantas solares y eólicas.

Explicó que las solares en la noche dejen de generar energía y se les paga potencia, o sea cargo fijo, como si se tratara de una planta térmica.

El cargo por potencia en energía renovable, el que se estima entre 13.5% y 15% del precio unitario del kilovatio hora, encarece el costo de la energía, el que en Honduras es de 14.50 centavos de dólar.

Un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) señala que el costo de energía en plantas solares a gran escala es de 6.80 centavos de dólar.

Para la energía térmica el cargo fijo es de alrededor de 30%, mientras que el restante 70% corresponde al costo variable (combustible).

Yanuario Hernández, comisionado de la interventora de la ENEE, explica que hay tecnologías que pueden dar esa potencia de energía que requiere el sistema eléctrico y el Estado está pagando costo fijo a ese proyecto. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) cuenta con varias auditorías en donde cuestiona el pago del costo fijo a proyectos renovables.

Samuel Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Hondureña de Empresas Renovables (AHER), dice que de nada sirve negociar los contratos si las pérdidas técnicas y no técnicas, así como la falta de inversión, son las que tienen ahogadas las finanzas de la ENEE.