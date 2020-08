Proponen iniciativa para las amnistías y regularizaciones tributarias en el país

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los sectores productivos, incluyendo profesionales independientes, micro, pequeños y medianos empresarios han resultado severamente afectados económicamente por la pandemia del covid-19.

En consecuencia, no han podido cumplir con las obligaciones tributarias en tiempo y forma, expone el diputado Juan Diego Zelaya en su iniciativa de ley para promover una serie de medidas fiscales para dar un alivio financiero a los sectores económicos.

La denominada “Ley para las regulación del beneficio automatizado de amnistías y regularizaciones tributarias y aduaneras durante la pandemia del covid-19 y medidas de alivio fiscal para la economía” contempla una serie de medidas y reformas que permitirían a las empresas o profesionales independientes ponerse al día con sus obligaciones pendientes.

En la propuesta de ley se solicita una amnistía tributaria y aduanera con un plazo hasta el 31 de agosto de 2021 para que los contribuyentes (personas o empresas) puedan presentar declaraciones omitidas al 31 de agosto del 2020 libres de multas, recargos o intereses. Para regularizar su situación tributaria o aduanera por acciones judiciales deberán pagar un 1.5% sobre el monto de la acción a regularizar.

Al obtener un finiquito o sello definitivo se considerarán cerrados los años fiscales regularizados, pero se mantendrán los créditos fiscales a favor de los obligados tributarios. Es decir que el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Administración Aduanera deberán siempre pagar las notas de crédito a las empresas o personas regularizadas.

Reformas a Ley de Auxilio

Otra de las medidas que contiene la iniciativa a la que tuvo acceso EL HERALDO es la reforma a la “Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el covid-19”. En ese sentido, se busca cambiar la forma de cálculo de las cuotas de los pagos a cuenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para pequeños contribuyentes se solicita el pago del 5% del ISR del periodo fiscal 2019; para medianos el 15% y para grandes el 25%. También piden que se prorroguen las fechas; la primera cuota el 30 de septiembre de este 2020, la segunda para el 30 de noviembre y la tercera el 31 de enero de 2021.

También se contempla la ampliación hasta el 30 de junio de 2021 de las amnistías vigentes, como la vehicular.

La iniciativa todavía no ha sido presentada, informó el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, pese a que este día vence el plazo para la declaración y pago del ISR del 2019 y el primer pago a cuenta al que están obligadas las empresas.

Efectos de la crisis

Las empresas tienen hasta hoy para pagar el ISR y el pago a cuentas, pero autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) afirman que un fuerte porcentaje no podrá hacerlo.

En particular el sector de pequeñas y medianas empresas que han sido severamente afectadas por el cierre de actividades durante cinco meses a raíz de las restricciones y estado de emergencia que declaró el gobierno para evitar los contagios del coronavirus. El sector empresarial afirma que más del 40% de las empresas reportó que no se podrá reactivar en el corto plazo, pese a la reapertura de la economía. El 72% de los negocios no registraron ventas en más de cuatro meses, según encuesta del Cohep.

El gobierno también se ha quedado sin recursos a raíz de la baja actividad de las empresas y, por ende, la baja recaudación de impuestos.

El Estado se ha endeuda incluso para pagar los salarios de los empleados públicos.

Economistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) recomendaron reformular el presupuesto y administrar eficientemente los recursos para evitar un nuevo “paquetazo fiscal” por aumento a tasas o nuevos impuestos.