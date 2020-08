Cambios que deben aplicar los negocios en la transformación digital

Sara Carranza | sara.carranza@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El mundo de los negocios y el comportamiento de los consumidores cambió de forma acelerada con la llegada de la pandemia del covid-19.

Para continuar y no morir en el intento, los líderes de negocios deben adoptar cambios, asegura Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute, una de las personas que más sabe de comercio electrónico en América Latina.

Con la llegada de la pandemia del covid-19 el comercio electrónico se aceleró a niveles impensados a inicios del año y se destacan los siguientes cambios que se deben adoptar para la transformación digital.

1/ Mezclar productos.

Vender lo que se vende aunque no sea la especiliadad de la casa, como dicen. Pueyrredon señala que las marcas de ropa empezaron a hacer tapabocas y las cadenas de supermercados no han perdido la oportunidad para organizar kits y vender abundantemente productos de higiene y limpieza. En Honduras, algunos negocios se volvieron supermercados y otros venden productos de la temporada de pandemia a falta de clientes para sus productos tradicionales.

2/ Adaptarse.

Hay una nueva realidad o nueva normalidad que no se sabe hasta cuándo dure. Por eso cuando las plataformas en línea colapsaron por el aislamiento obligatorio, fueron varios los negocios que dieron prioridad de acceso a grupos de riesgo, informaron oportunamente sobre el coronavirus y las medidas a tomar. Asimismo, surgieron muchas ideas para ayudar al distanciamiento social, crear experiencias de realidad virtual para simular recorridos por sus tiendas. Eso es adaptarse al cambio.

3/ Incluirse en la economía colaborativa.

Las plataformas a domicilio de volvieron fundamentales. Varias de ellas, desde el primer momento, crearon fondos de ayuda, asumieron costos y se aliaron con otros rubros. Muchas marcas se unen en una plataforma conjunta para incrementar la venta ante el cierre de las actividades sociales. Los negocios pueden funcionar apoyándose en otros.

4/ Ofrecer nuevos servicios y ganar la confianza de los consumidores.

Las compañías deben empezar a ofrecer el servicio que tienen y adoptar nuevos que tengan demanda, como el médico a la casa, plataformas digitales. Las ferias ahora se trasladaron al escenario digital y la mayoría de los negocios buscó la forma de vender en línea. El respeto a las medidas de bioseguridad, la comunicación oportuna y la buena atención ganará la confianza del consumidor.

5/ Venta en redes sociales y autoservicios.

Los que no tienen la infraestructura para tener plataformas propias o el presupuesto para pagar intermediarios se deben ir a vender a las redes sociales. El mejoramiento de la función “Shopping” en Instagram y Facebook ayudó, pero no fueron pocos los que no perdieron la oportunidad de vender a través de WhatsApp. Por otra parte, se incrementó la instalación de máquinas de venta autoservicio en torres de apartamentos, hospitales y residencias de adultos mayores para evitar el contacto físico.

6/ Romper paradigmas.

Algunas empresas han ido más allá, por ejemplo hacer una rueda de negocios digital en 48 horas, construir desde cero un canal de ventas en menos de cinco días. Algunos intercambiaron nóminas para evitar despidos, así que quienes servían café se pusieron a trabajar en el área de servicio al cliente. De eso se trata la transformación digital y a la vez es lo que garantiza la continuidad de la empresa.

7/ Transformación y automatización.

Una de las tendencias es hacer entregas con robots y utilizar máquinas para servir la comida, entre otras que no son más que la automatización. Por otra lado está la transformación, por ejemplo, los restaurantes o gimnasios que han hecho como minicasas para que no haya contacto, pero evitando cerrar sus puertas