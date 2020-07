Rafael Medina: Si avanzamos, se puede recuperar la mitad de los empleos perdidos

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La reapertura de la economía es la única salida para poder salvar miles de empresas y empleos que se han perdido por la crisis sanitaria del covid-19 en Honduras, afirmó Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

¿Cuál es el principal beneficio de la reapertura de la economía?

Lo que se intenta salvar son empleos. En este momento lo que las empresas están buscando es operatividad, ya no tanto resultados, sino de que se mantengan vivas mediante la generación de un flujo de caja que permita obtener los recursos necesarios para tratar de salvar la operación.

¿Cómo califica la situación tras meses de cierre?

Catastrófica, la mayoría de empresas tienen más de cuatro meses de no facturar. Algunas no podrán iniciar, ya hay muchas cerradas así como empleos perdidos. Lo importante es que las que tengan oportunidad de salvarse lo puedan aprovechar.

¿Cuánto se podría recuperar con la reapertura?

Si logramos llegar a fase 3, probablemente se recupere la mitad de los empleos perdidos (250,000 puestos de trabajo). Para ello se necesita avanzar para que labore al menos el 60% de la población laboral, extender horarios y trabajar fines de semana.

¿De qué depende el éxito de la reapertura?

Es importante que la población respete los protocolos de bioseguridad, porque lo peor que nos puede pasar es volver a fase 0. Es básico para toda la sociedad, si un negocio no respeta las medidas, no entre, y no deje entrar a su negocio a la persona que no cumple.

¿Qué pasa si se vuelve a cerrar?

Aumentaría aún más la pobreza de lo que ya estamos. Hay 500,000 empleos en riesgo, algunos ya se han perdido, pero al volver a fase 0 lo único que quedará es esperar que esa cantidad aumente.

¿Está comprometido el sector privado con el país?

El mayor compromiso que el sector privado ha demostrado desde el día 1, 16 de marzo, es intentar cumplir con las obligaciones laborales y mantenerse cerrado. Es de alabar el sentido de colaboración que el sector privado ha tenido.

