Juan Carlos Sikaffy: Se requiere consensuar con el gobierno medidas de alivio fiscal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El sector privado de Honduras ha mantenido una propuesta integral para contener el contagio del coronavirus y lograr la reactivación económica.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, conversó con EL HERALDO sobre temas sanitarios y económicos.

¿Qué análisis hace de la situación actual del país a cuatro meses de las restricciones por el covid-19?

Al igual que a todos los países, el covid-19 nos ha impactado la vida personal, la vida de todas las empresas, micro, pequeñas, medianas y las grandes. La pandemia nos afecta desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico.

Para el sector empresarial la prioridad está en salvar vidas, y tratar, aun haciendo enormes sacrificios, de salvar el mayor número de empleos. Creemos que debemos aplicar de forma estricta todas las medidas de seguridad que nos permitan proteger la salud de nuestros colaboradores, clientes y proveedores.

La pandemia ha tenido efectos devastadores no solo en las familias, sino también en la economía en general, donde hemos perdido 500,000 empleos formales entre despidos y suspensiones y al menos 1.5 millones de hogares han visto disminuidos sus ingresos. Los empleos que se han perdido habían costado 10 años de esfuerzo para construirlos.

¿Qué nuevas propuestas surgen para buscar soluciones para la economía?

Se requieren medidas de alivio fiscal que debemos consensuar con el gobierno. Las empresas que no trabajan o que lo hacen de forma limitada no tienen ingresos suficientes como para mantener empleos y pagar sus impuestos. Se requiere reactivar u oxigenar a las empresas para poder dinamizar la economía nuevamente. Este debe ser trabajo conjunto entre empresarios y gobierno. Siempre hemos dicho que no puede haber empresas exitosas en economías fracasadas, pero tampoco puede haber economías exitosas sin empresas. Somos equipo Honduras y debemos salir adelante como tal.

¿Qué futuro tendrá Honduras después del covid-19 tomando en cuenta el retroceso en la inversión y el empleo y la pobreza?

Debemos, como ya indiqué antes, ser equipo Honduras. Debemos trabajar por reactivar la economía, modernizarnos, reinventarnos. Uso de tecnologías para hacer negocios, simplificar procesos, facilitar el comercio, promover nuestros productos nacionales. Los emprendedores, crear nuevos empleos, buscar mejores opciones de crédito. El gobierno debe ser ese facilitador para que los empresarios hagamos lo que sabemos hacer, es decir, generar empleos, riqueza y desarrollo para y por Honduras.

¿En qué deberán trabajar los sectores para lograr el desarrollo económico y social del país?

Debemos trabajar en la agroindustria, seguridad alimentaria, modernización de las empresas, simplificación administrativa y gobierno electrónico, telemedicina, facilitación de comercio y competitividad, objetivos de desarrollo sostenible, en el futuro del trabajo, en un sistema de salud robusto, en generar más y mejores empleos, en reactivar la economía lo antes posible con medidas fiscales y crediticias atractivas. Debemos recuperar los empleos perdidos y que nuestra gente vuelva a tener ingresos y capacidad de consumo. Tenemos que ponernos todos la camiseta de Honduras y trabajar por ella.

El tema sanitario continúa impidiendo la reapertura de la economía.

En los temas de salud, estamos impulsando enormemente el tema de la atención primaria. Creemos firmemente en la apertura de centros de triaje que permitan bajar la presión sobre los hospitales. Estamos apoyando estas iniciativas para que la gente vaya a los mismos y pueda obtener allí mismo medicamentos y se le indique si debe o no ir a un hospital. Para lograr una reactivación de las empresas, como sector empresarial formal y responsable, hemos trabajado arduamente y seguimos trabajando en lograr implementar todos los protocolos de bioseguridad para poder hacerle frente al covid. Estos protocolos deben ser aplicados de forma estricta.