Honduras: Conozca lo que no le dijeron sobre la Ley de Alivio de Deudas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los hondureños que tienen préstamos con el sistema financiero pueden quedar más endeudados de lo que estaban antes de la emergencia del covid-19. Inicialmente la aplicación de la Ley de Alivio de Deudas aprobada por el gobierno generó muchas expectativas en todos aquellos que deben créditos, ya sea de vivienda, educación, consumo o tarjetas de crédito.

Sin embargo, las quejas y reclamos no se han hecho esperar luego de que las personas han revisado sus estados de cuenta después de no haber pagado dos o tres meses sus préstamos.

1/ Lo que entendió la mayor parte de los ciudadanos, sobre todo los que no tienen conocimientos financieros, es que se suspendían o congelarían las cuotas por tres meses debido a la emergencia que vive el país y las pagaría al final al igual que los intereses. No obstante, la mayoría de instituciones financiera aplicó el mecanismo de alivio de forma automática y capitalizó los intereses de los meses no pagados.

Esto en términos sencillos es que se sumaron los intereses de esos meses a la deuda, por lo que ahora la persona reinicia a pagar una deuda más alta con nuevos intereses y un plazo más largo. El mayor descontento de los usuarios es que no se les pidió la aprobación y tampoco se les informó debidamente lo que conllevaba acogerse al mecanismo de alivio de deuda.



2/ Por ejemplo, uno de los casos conocidos por EL HERALDO corresponde a un hondureño a quien su banco le dejó de cobrar las cuotas de abril y mayo. Hasta marzo, antes del alivio de deudas, su saldo de la deuda por préstamo de vivienda era de 795,000 lempiras, pero en junio su deuda subió a 818,000 lempiras.

Al consultar al banco le informaron que le capitalizaron o sumaron a su deuda 23,000 lempiras por los intereses de los dos meses. “Yo no pedí estar en esa ley”, comentó el entrevistado al indicar que está en proceso para que el banco lo saque del mecanismo, pero para ello debe pagar las dos cuotas que no canceló.



3/ “Los intereses no tuvieron que haberlos capitalizado. La prórroga de pago no ayuda en nada... Si en realidad quisieran ayudar a los deudores, lo que tienen que hacer es cambiarles las condiciones crediticias, es decir extender el plazo del préstamo y bajar la tasa de interés”, consideró la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo. “Además, (el sistema financiero) es uno de los únicos dos sectores que están teniendo crecimiento económico en esta crisis”, aseveró Castillo.

4/ Autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) han explicado que la capitalización de intereses sí es legal porque está el tema del valor del dinero en el tiempo. En ese sentido, los intereses que no se pagaron se capitalizan, al capitalizarlo se tiene que volver a reestructurar toda la deuda y las cuotas.

Reiteraron que el alivio no es una condonación de la deuda o de los intereses. Para evitar ese tipo de problemas, pidieron a las instituciones financieras que informen a sus clientes sobre los efectos que se tienen al apegarse al mecanismo de alivio. Recomendaron a los usuarios financieros consultar con su banco las opciones que le pueden dar para que honren sus obligaciones.



5/La CNBS habilitó el portal “Medidas temporales de alivio a la deuda por covid-19” (https://www.cnbs.gob.hn/medidas-covid-19/), donde los usuarios pueden consultar todo sobre las medidas de alivio, tanto las ventajas como desventajas.

En el sitio web están disponibles las resoluciones, comunicados de prensa, noticias. Asimismo, está la campaña educativa sobre las medidas y canales de mensajerías para realizar consultas a los bancos.

