¿Cuándo inicia la matrícula vehicular en Honduras?

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 1 de julio de cada año comienza la matrícula de vehículos en Honduras.

No obstante, a cuatro días de esa fecha las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) no han oficializado el inicio de la matrícula. EL HERALDO consultó ayer a la coordinadora de Comunicación del IP, Norma Espinal, y la respuesta fue: “Aún no se define, espero tengamos respuesta entre hoy (25 de junio) y mañana (26 de junio)”.

Las oficinas del Instituto de la Propiedad permanecen cerradas después que el gobierno suspendiera la apertura gradual de la economía nacional.

Diversos sectores del país, entre ellos diputados, han solicitado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo suspender el pago de la matrícula de vehículos.

La petición la sustentan en la precariedad económica que atraviesan varios sectores de la población por el impacto de la pandemia del coronavirus, lo que se ha reflejado en el cierre de empresas, la suspensión temporal de empleados y el despido de trabajadores.

El Congreso Nacional aún no ha aprobado la suspensión de la matrícula vehicular.

La matrícula arranca en julio con las placas 0 y 1, en agosto con 2 y 3, en septiembre con 4 y 5, en octubre con 6 y 7, en noviembre con 8 y 9, y en diciembre motocicletas, placas nacionales, rastras y automóviles exentos.

En Honduras se estima que circulan alrededor de dos millones de unidades, de las que 700,000 son motocicletas.

