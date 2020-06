Cofisa, una opción financiera para las pymes y los emprendedores  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En estos tiempos en que la población enfrenta dificultades económicas por cualquier circunstancia y requiere de apoyo financiero, hay una institución especializada que es un amigo que sí responde.



Sin tener que esperar días o semanas ni poseer referencias bancarias o crediticias, la Compañía Financiera Sociedad Anónima (Cofisa) brinda préstamos por vehículos u otros servicios en tan solo una hora.



Los emprendedores y los dueños de pequeñas y medianas empresas (pymes) pueden ser sujetos de financiamiento a corto o mediano plazo sin tantas trabas, mucho menos por un mal historial en la Central de Información Crediticia (CIC), más conocida como la central de riesgos.



Cofisa ya contaba con dos oficinas en la capital y la semana pasada abrió su tercera agencia en el bulevar Morazán, lugar estratégico para ofrecer facilidades de dinero a quienes lo requieran.

“Nos especializamos en autorizar préstamos en una hora, no hay ninguna institución en todo el país ni mucho menos bancos que una persona desconocida llega solo con los papeles de un carro, no tiene balance, no tiene estados financieros, no tiene referencias bancarias, no tiene nada y con que nos indique dónde vive con un recibo del agua, de la luz y los papeles del vehículo nosotros le financiamos. En una hora ya sale con el dinero en la mano, o sea que la operación es rápida”, explicó a EL HERALDO el propietario y presidente de esta empresa, Roger Valladares.

Valladares dijo que para acceder a los préstamos de Cofisa los interesados pueden dejar como garantía vehículos, casas, terrenos o una propiedad.



Contribución

El empresario manifestó que “lo que se trata en estas épocas tan difíciles en la que a las personas les cuesta encontrar un banco que les pueda financiar de manera rápida y efectiva, pues nosotros nos especializamos en préstamos con garantía de vehículos y esperamos de alguna manera poner nuestra contribución con las personas de Tegucigalpa que requieran de estos financiamientos rápidos”.

A los préstamos a pymes, Cofisa quiere incursionar y entrarle de lleno en Tegucigalpa y Comayagüela, donde también ofrecen créditos para casa a 20 años plazo con bajas tasas de interés, aseguró.



Valladares anunció a este rotativo que la institución dedicada al otorgamiento de préstamos busca no solo darle facilidades financieras a las pymes o a los emprendedores en el país, sino también capacitarlos a través de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).



“La idea es que con el apoyo de la UTH podamos darles capacitación a estas personas, no solo va a ser el financiamiento, sino también la capacitación para que ellos puedan pensar en qué tipo de negocios pueden crear, enseñarles las técnicas; cómo administrar, cómo fabricar, cómo producir, cómo vender, cómo hacer de todo”, mencionó.

El también fundador de este centro privado de estudios superiores agregó que “va a ser un complemento entre el financiamiento que nosotros vamos a ofrecer a las pymes junto con la capacitación que se les va a dar a través de un convenio con la UTH y yo creo que mucha gente se va a interesar”.