¿Qué esperar en gastos y deudas con el regreso al trabajo?

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En medio de temor e incertidumbre los hondureños se preparan para volver a sus trabajos a partir de este lunes 8 de junio, tras casi tres meses en confinamiento. Este retorno es momento también de prepararse para atender los gastos que regresan y las deudas pendientes.

Más de 4,500 millones de personas en el mundo han estado obligadas a estar en sus casas y gran parte de la actividad empresarial se detuvo desde marzo pasado. La crisis ha impactado en el bolsillo de los trabajadores y en las finanzas de las empresas, por lo que el ahorro y la reducción de gastos tienen que continuar en medio de un reinicio que no será normal por el alto riesgo que representa el covid-19.

Un análisis del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) detalla lo que se debe esperar después de la cuarentena.

1/ Los gastos

En el reglón de gastos se vuelve a activar el del transporte o combustible y el de productos o servicios de cuidado personal. Sin embargo, los hondureños aplicarán cambios en su comportamiento de consumo; las personas pasarán más tiempo en casa como medida de precaución. El informe del Cohep prevé que las personas limitarán el gasto en productos costosos o de lujo (celulares, propiedades, accesorios), turismo y boletos de avión. Asimismo, se evitarán los eventos deportivos, conciertos, cine y gimnasios.

2/ El presupuesto

El ingreso familiar se destinará al cuidado de la salud, medicamentos y la alimentación en su mayor parte. Dispondrán de algún porcentaje para pedir más productos a domicilio, demandarán más servicios en línea de educación y entretenimiento. También buscarán opciones para ejercitarse en casa con programas de rutinas virtuales. El patrón de consumo de las personas cambiará al igual que las estrategias de las empresas para impulsar sus ventas.

3/ Las limitaciones

Con este regreso a trabajar habrá limitaciones para movilizarse, el transporte público difícilmente podría reactivarse pronto por ser de alto riesgo de contagio. Tampoco se habilitarán lugares para diversión o esparcimiento como los bares, discotecas, playas o actividades turísticas. Pero consideran que habrá mayor consciencia de la higiene y cuidado personal para conservar la salud.

4/ Las deudas

Este mes de junio vence el período de gracia otorgado por los bancos, cooperativas o financieras a los empleados que tuvieron una reducción de salario o han estado suspendidos para no pagar las cuotas de los préstamos. De no extenderse el plazo, es momento de volver a pagar las cuotas. Si los ingresos no ajustan, lo recomendable es refinanciar la deuda o hacer arreglos de pago para bajar las cuotas y ampliar el plazo. Esto dará un respiro a las finanzas familiares.

5/ Menos ingreso

La gran mayoría de trabajadores ha tenido una reducción de sus salarios y para ajustar con menos es necesario recortar los gastos, priorizar la alimentación, readecuar las deudas y dejar las compras por impulso. De igual forma las empresas reportan una caída de los ingresos, por lo que hubo despidos y suspensiones. De no recuperar los empleos, las familias tendrán menos para gastar.

6/ El trabajo y el comercio

Con la presencia del virus y los posibles nuevos brotes en el país las empresas darán más importancia al teletrabajo o trabajo desde casa para quienes pueden hacerlo, prevé el sector empresarial. Por el lado de hacer negocios o impulsar el comercio, las empresas se volverán más digitales, adoptando el comercio electrónico y los servicios personalizados de entrega

a domicilio.

