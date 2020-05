Sector privado vuelve a urgir plan de apertura por temor al colapso

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Representantes del sector privado hondureño reiteraron ayer que se continúa la masiva pérdida de empleos y cierre de empresas por la crisis económica causada por el Covid-19.

Los empresarios temen que no se aplique el plan de reapertura que se ha consensuado en la mesa multisectorial, en el que se plantea una apertura gradual por regiones y fases a partir del 1 de junio. Si eso no ocurre, la crisis se profundizará hacia un punto donde la mayoría de empresas no tendrán retorno, advierten.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, afirmó que a dos meses y medio de la crisis se han perdido 500,000 empleos en Honduras.

Sikaffy aseveró que si no se abre la economía vienen más despidos, más cierre de empresas, más pérdida de empleos y más pobreza en el país.

“El Cohep urge que se reaperture la economía tomando todas las medidas de bioseguridad… El país no aguanta más”, expresó Sikaffy, quien aclaró que el único interés del sector empresarial es proteger la salud y los empleos.

“Se ha procurado mantener los empleos y pagar los impuestos lo más posible, pero está llegándose a una situación desesperada donde la mortalidad de las empresas es una triste realidad”, lamentó el empresario en entrevista con EL HERALDO.

Futuro

A criterio de José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), “la vida futura de Honduras depende de la reapertura pronta y segura”.

Rivera subraya que se pierden cientos de empleos diarios y considera que si alguna empresa sobrevive al 30 de junio sin facturar y cumpliendo el pago de impuestos, salarios, servicios y décimo cuarto salario, será un milagro. Hasta el momento solo operan farmacias, supermercados, ferreterías, gasolineras y restaurantes.

Mesa multisectorial

Representantes de la mesa multisectorial, en la que participan sectores como salud, empresas, sector social e iglesias, informaron que están en reuniones diarias para lograr que el plan de reapertura pueda aprobarse.

Jesús Canahuati, representante del sector privado en la mesa, aseguró que “sí vamos hacia la reapertura porque es obligatoria, pero de forma ordenada”.

El mayor riesgo que miran las autoridades es la deficiencia del sistema de salud para atender un contagio masivo. Por ello una de las exigencias de los miembros de la mesa ha sido que se cuente con el tratamiento MAIZ (Microdacyn, Acitromicina, Ivermectina y Zinc), que de resultar efectivo podría evitar una la persona contagiada se complique.

Canahuati confía en que las autoridades del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) se pronuncien esta semana sobre el plan que, consideran, es la única salida para evitar el colapso de la economía.

“El plan ya ha sido aprobado por la mesa de reapertura, los miembros de la mesa de reapertura. Entiendo que los miembros del Sinager lo van a aprobar y lo van a anunciar… Esta semana tienen que ya salir y aprobar y darlo a conocer a toda la población”, estimó el empresarios del rubro de la maquila hondureña.