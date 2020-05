Sector obrero pide apertura económica exigiendo medidas de bioseguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Covid-19 ha tenido un efecto catastrófico en el mundo laboral, ya que además de afectar la salud también tiene en precario la economía de los trabajadores, tanto del sector formal como independientes.

A dos meses de confinamiento en Honduras, los ciudadanos ya no soportan más la crisis por la falta de ingreso y el hambre que está dejando la paralización de la mayoría de empresas.



A consecuencia de las medidas para evitar los contagios, más de 250 empresas han anunciado cierre definitivo de sus operaciones, unos 124,000 empleados formales han sido suspendidos y unos 900,000 trabajadores por cuenta propia no están teniendo ningún ingreso.

En ese sentido, representantes de la clase obrera y trabajadores informales piden que se planifique una apertura de la economía de forma ordenada y exigiendo que todos cumplan las medidas de bioseguridad para poder trabajar. La decisión no es nada fácil y el sector privado del país al igual que los dirigentes obreros lo saben, pero reconocen que se vuelve urgente y exigen definir un plan.

450,000 empleados pueden ser

suspendidos por la

pandemia en Honduras.





“Cualquier proceso tiene que ser marcado por especialistas porque es la opinión más importante, pero no podemos desconocer que la gente urge y necesita de la posibilidad de su ingreso de su trabajo”, consideró Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT).



La crisis ha tenido un doble impacto a criterio de Durón, pues por un lado hay trabajadores que tienen mucho temor de reincorporarse, pero hay otro sector que exige la posibilidad de volver al trabajo, principalmente el sector informal de la economía que ha sido enormemente afectado.



De igual manera están siendo afectadas las empresas formales desde las micro hasta las grandes pues al no laborar tampoco hay empleo ni derrama de dinero hacia la economía informal.

El dirigente obrero pidió que el gobierno consulte al sector trabajador para consensuar un plan que sea efectivo y a su vez que se tomen las recomendaciones que ha dado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“Deben privilegiar la vida humana, pero no podemos estar confinados toda la vida y tenemos que abrir paulatinamente la economía, principalmente en aquellos rubros que generan mucho empleo, ya que las personas no están recibiendo ingresos económicos y eso generaría una crisis social que puede superar la del Covid-19”, aseveró Héctor Escoto, miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).



EL HERALDO también recorrió la zona de los mercados de Comayagüela, donde los vendedores y propietarios de pequeños negocios solicitaron que les permitan abrir, pero que la autoridad exija el cumplimiento de medidas como el uso de mascarillas. Muchos se arriesgan a abrir argumentando que no tienen cómo dar el sustento diario a sus familias.

La quiebra de empresas

El sector empresarial también está consciente de las medidas de bioseguridad, pero advierte de un cierre masivo de empresas. “A dos meses las empresas están a punto de quebrar, así de sencillo, pero un mes más y me atrevería a pensar que la mitad de las empresas de Honduras no salen”, advirtió Guy de Pierrefeu, secretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Mientras que el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, afirma que en uno o dos meses más todas las empresas tendrán graves problemas financieros que les impedirán sobrevivir a la crisis.