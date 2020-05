Abrirán dos restaurantes diarios con la prueba piloto

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A partir de este miércoles tienen programado iniciar una prueba piloto para abrir algunos restaurantes al público a través del servicio

a domicilio.

El convenio entre el gobierno y la Asociación Gastronómica de Honduras o pequeños restaurantes es habilitar dos negocios diarios en los próximos días.

El personal y los empresarios de los restaurantes tendrán que cumplir con un estricto protocolo de bioseguridad para evitar los contagios del Covid-19 de los empleados y los clientes.

“Estamos haciendo esta prueba piloto. Vamos a arrancar un par mañana (hoy), un parte el jueves, un parte el viernes”, manifestó Keneth Rivera, presidente de la Asociación Gastronómica.

Explicó que los restaurantes en la lista para esta apertura fueron certificados en el protocolo en las principales ciudades del país. Además tienen prioridad los que cuentan con certificación SICS o ServSafe y que operan formalmente en Honduras que sí pueden cumplir con las medidas de bioseguridad.

“Vamos a abrir con El Morito, con Cocobaleadas, Bigos, Pollo Supremo, Frites y muy probablemente La Crepería y Pollo Campesino. Se quiere desde lugares muy pequeños hasta medianos”, explicó Rivera.

¿Hay riesgo?

“Si hay un protocolo de bioseguridad que lo analizaron los epidemiólogos del gobierno no hay ningún problema. Si cumplen el protocolo y con empaques sellados no aumenta el riesgo porque no hay evidencia científica que se pase (el Covid-19) por los alimentos”, explicó Carlos Umaña, presidente de la Asociación de médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula.

El protocolo que se aplicará en los restaurantes es el más avanzado de América Latina, expusieron representantes del rubro. Además de utilizar protección y medidas de limpieza, los restaurantes harán una hoja de trazabilidad donde se identifique todo el personal que participe en la elaboración y entrega de la comida al público.

Los grandes restaurantes y podrían iniciar también próximamente con una prueba de apertura paulatina con el servicio a domicilio.

