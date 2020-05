Kenneth Rivera: “Reapertura de restaurantes está en manos del presidente”

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Uno de los sectores económicos más afectados por el toque de queda decretado en Honduras es el de los pequeños y medianos restaurantes.

Cada día que pasa aumenta la incertidumbre entre sus propietarios y empleados por la falta de respuesta del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a la propuesta de una apertura inteligente.

Los pequeños y medianos empresarios de la gastronomía han presentado a los órganos competentes los protocolos de bioseguridad para aperturar el servicio a domicilio.

Kenneth Rivera, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, expuso a EL HERALDO la situación que atraviesan.

LEA: Más de la mitad de trabajadores del mundo perderían medios de subsistencia

¿Cuál es la situación que atraviesan los pequeños y medianos restaurantes?

La mayoría de los afiliados a la asociación han estado cerrados y otros definitivamente ya cerraron sus operaciones. Hemos cumplido con lo aprobado por el gobierno, pero no tenemos la capacidad de continuar cerrados, ya que somos emprendedores y la mayoría son restaurantes con menos de 50 empleados. Muchos restaurantes han podido cumplir con una o dos quincenas y no pudieron pagar más, otros ya suspendieron a sus empleados.

¿Qué acciones ha tomado la Asociación de Gastronomía para lograr la autorización de la apertura inteligente?

Hemos cumplido con todos los requerimientos técnicos y legales que nos han solicitado las autoridades, entre ellos los protocolos de bioseguridad. Varios ministros están a favor de la apertura inteligente de los restaurantes, solo nos falta el visto bueno del presidente de la República (Juan Orlando Hernández).

¿Las propuestas de la asociación al gobierno garantizan una apertura segura de los restaurantes?

Sí, los restaurantes son un rubro que puede operar a domicilio de manera segura para ayudar a la gente a que se quede en casa. En Centroamérica y América Latina, el servicio a domicilio de los restaurantes se ha mantenido operando.

¿Cómo han impactado las medidas para contrarrestar el coronavirus en los restaurantes de Honduras?

Desde que se decretó la emergencia sanitaria, los restaurantes afiliados a la asociación se han mantenido cerrados. Somos más de 200 pequeños y medianos restaurantes los afectados, más de 3,000 empleos que se han perdido. El sector de restaurantes del país, entre ellos los grandes, emplean más de 100,000 personas de manera directa. Por cada empleo directo que genera el sector, los empleos indirectos suman cuatro.

El gobierno aprobó líneas de crédito para atender a varios sectores económicos, ¿han logrado acceder al financiamiento disponible a través del Banhprovi?

Los productos financieros que nos han ofrecido es lo que nos han venido ofreciendo. La mayoría de los restaurantes afiliados a la asociación no califican porque no tenemos los requisitos o las garantías. Se aprobaron unos fondos de garantías para el sector agropecuario, pero en la actualidad no tenemos muchas opciones de financiamiento para acceder a capital de trabajo, pero tampoco de nada nos serviría que nos den financiamiento si nos mantienen cerrados. Seguimos en negociaciones con Banhprovi para acceder a líneas de crédito.

ADEMÁS: Medidas que deben tomar empresas para apertura inteligente y responsable