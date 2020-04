Secretaría de Trabajo elabora protocolo para reabrir empresas en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Trabajo diseñó un protocolo de bioseguridad para reabrir las empresas en Honduras, detalló este martes el titular de esta dependencia, Carlos Madero.



“Hoy tenemos protocolos de bioseguridad en supermercados, bancos, ferreterías, ya tenemos listos en restaurantes, construcción, manejo de cárnicos, cerdos, igual iremos trabajando otra serie de protocolos”, dijo Madero en conferencia de prensa junto al presidente Juan Orlando Hernández.

Las medidas, según el funcionario, son parte del "proceso de la estrategia de apertura inteligente, obligatorias, y si una persona, una empresa, no los cumple, la vamos a cerrar y no va a volver a abrir hasta que termine la epidemia o venga una vacuna”.



Madero advirtió que los protocolos van a ser de obligatorio cumplimiento y la empresa o empleador que no los pueda hacer cumplir, se le va a cerrar su operación hasta que termine la epidemia.



“Si esto va a durar el tiempo que tenga que durar, no va a poder reabrir porque es un tema de salud pública general y no podemos darnos el lujo de que no se cumplan”, insistió el titular de Trabajo.



El funcionario aclaró que no todas las empresas o sectores van a poder operar igual; hay que entender que esto vino a cambiar la vida del sector productivo.



"Algunas empresas ya no van a poder hacer su operación normal como lo hacían, sino que tendrán que hacerlo con condiciones especiales, que tienen que ver con mamparas, con aseo de las manos para desinfectar su centro de trabajo y uso de mascarillas”, agregó.



Por otro lado, explicó que en la elaboración de manual y los protocolos de bioseguridad se ha recibido la contribución técnica y financiera de la Unión Europea, por medio del programa Euro Empleo.

