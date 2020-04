Buscarán ampliar y consensuar el proyecto de medidas fiscales

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Representantes del sector privado manifestaron que es momento que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo busquen la forma de llegar a consensos para aprobar las medidas de alivio fiscal adecuadas para que las empresas mantengan los empleos en el país.

Los empresarios se mostraron en desacuerdo con algunas medidas que estaba aprobando el jueves el Congreso Nacional (CN), argumentando que no se habían consensuado en las mesas de trabajo. En ese sentido, informaron que antes de llegar a una nueva discusión en el Legislativo, sobre todo en el tema fiscal, trabajarán en conjunto con funcionarios para alcanzar acuerdos en los próximos días.

El CN dejó en suspenso algunas medidas fiscales, aprobando únicamente la moratoria o prórroga para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los pequeños y medianos obligados tributarios.

Ampliar el proyecto

El sector empresarial considera que la situación será más difícil de lo que se había previsto inicialmente, por lo que no descartan proponer otras medidas para ampliar el proyecto de ley de alivio fiscal.

Una de las propuestas es que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se difiera en pagos. Es decir que no se pague el 30 de abril como lo establece el plazo en el Código Tributario, sino que se difiera en cuotas por los menos que resten de 2020, explicó Gustavo Solórzano, gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Solórzano afirma que la medida no sería un perdón del pago de impuestos, sino una forma de inyectar alrededor de 6,600 millones de lempiras del ISR a la economía nacional y posteriormente ir pagándolo. Así se podría “ayudar a todos; medianos, pequeños y microempresarios, de lo contrario no va a funcionar la medida que tenga el Estado”, asegura Solórzano.

Agrega que el riesgo es que las empresas se queden sin liquidez a casi un mes de paralización de labores por la pandemia del coronavirus y no puedan seguir operando o manteniendo los empleos. El titular de la Secretaría de Trabajo, Carlos Madero, informó que se han recibido notificaciones de empresas para suspender a 25,000 empleados a nivel nacional.

No obstante, representantes del gobierno han manifestado que las grandes empresas deben pagar a más tardar el 30 de abril como se acordó con los empresarios, ya que de no hacerlo el Estado no tendrá recursos para atender la crisis sanitaria.

Otras propuestas

El Colegio Hondureño de Economistas (CHE), autoridades de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y diversos analistas consideran que el gobierno debe priorizar la atención médica y alimentación a la población, y a la vez que se tomen medidas de corto y mediano plazo para evitar más desempleo.

