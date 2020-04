“Si no actuamos, vamos a sufrir una crisis social severa”

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sector privado insiste en que aún están pendientes varias medidas para evitar el colapso de la economía ante el devastador efecto del Covid-19. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, explica por qué no estuvieron de acuerdo con algunas medidas discutidas en el Congreso Nacional (CN) y qué consensos esperan alcanzar con autoridades del Ejecutivo y Legislativo.

¿Cuál es su opinión sobre lo ocurrido en el CN?

Somos de la consideración de que si hay proyectos que tienen relación con medidas de alivio económico para el sector privado estas se deben conocer en forma previa y con el suficiente tiempo. Estamos en una crisis en donde debemos actuar rápido pero no cometer errores. Estaban planteando aspectos que no fueron dialogados ni presentados, como ser las reformas al Código Tributario, lo cual era incluso inconstitucional porque no se había consultado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

¿Qué acciones tomarán en conjunto con el Legislativo y Ejecutivo?

Es momento de trabajar todos unidos en bien del país, debemos entender que se deben tomar las medidas que sean correctas y oportunas, tenemos muy poco margen de error, por lo que vamos a continuar trabajando con el Poder Legislativo y Ejecutivo, además de otros sectores de la sociedad, es urgente establecer medidas de alivio económico para todos, tanto pequeños, medianos y grandes contribuyentes, al mismo tiempo debemos pensar en ese grupo de microempresas que están en la informalidad.

¿Buscarán nuevos consensos, cuándo se reúnen?

Estamos reunidos en forma permanente en el Cohep, estamos abiertos a conversar con todos, es importante asesorarse con la academia, con los médicos, con economistas, expertos en temas financieros, si no trabajamos todos unidos difícilmente vamos a tener decisiones acertadas y resultados positivos. Hacemos un llamado a las autoridades para que busquen a los mejores profesionales para asesorarse en la toma de decisiones.

¿De qué manera beneficia o perjudica lo aprobado en el CN?

En materia fiscal se favorece al pequeño y mediano contribuyente, pero se deja por fuera al grande en la moratoria de pago del Impuesto Sobre la Renta que se debería realizar el 30 de abril, sabemos que el interés del gobierno es poder contar con recursos, pero más importante es estimular la economía, no podemos generar medidas parciales cuando todos estamos sufriendo esta crisis. En ningún momento hemos pedido condonación o exoneración de impuestos, hemos pedido que se dé una moratoria.

¿Cuáles medidas siguen pendientes de discusión y aprobación?

Son medidas financieras, más medidas fiscales en forma general y las medidas de apoyo al sector social de la economía que hoy está pidiendo auxilio y les debemos apoyar. Ya hemos propuesto otras medidas al gobierno para que puedan contar con recursos, orientados en buscar el apoyo internacional, en obtener préstamos puentes con el Banco Central de Honduras en este tiempo de emergencia.

