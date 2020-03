Productividad del país se puede venir abajo si hay cortes de energía 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En Honduras persisten los problemas en temas de energía, corrupción, inseguridad y tramitología. Estos factores afectan el clima para hacer negocios.

José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), habló con EL HERALDO sobre las problemáticas actuales y sus planes a impulsar.



¿Qué objetivos tiene a nivel de su gestión para el Distrito Central?

La Cámara tiene muchísimos programas. En primer lugar reforzar esos programas. Una de las áreas nuevas que queremos cubrir, que es una de las preocupaciones grandes a nivel mundial, es la digitalización de muchos procesos, la sustitución de muchos trabajos por la tecnología.

Es cómo modernizamos nuestra pequeña y mediana empresa, que es la que está un poco más atrasada en la parte fiscal y en la productiva.

¿Qué hará por la micro y pequeña empresa?

Es el sector que tiene que recibir mucho apoyo, la mayoría de nuestros afiliados están en ese sector. Parte es brindarle las herramientas para que ellos puedan mejorar sus procesos.



En temas como el desempleo y falta de agua, ¿qué estará impulsando?

El agua es uno de los principales problemas que vamos a tener que afrontar. Como Cámara estamos participando en el proyecto de la municipalización y buscar que se maneje de una forma más eficiente con proyecciones a mediano y a largo plazo.

El cambio climático ha afectado, pero igual hay formas de resolver estos problemas; otras represas, un mejor manejo.



¿Será una exigencia suya a las autoridades locales?

Ha sido una postura insistir en resolver el problema del agua. Estamos en la disposición de dar el apoyo que esté en nuestras capacidades.



A nivel de país, ¿cuál será su postura respecto a temas como la corrupción y la crisis de la ENEE?

Siempre vamos a levantar la mano cuando algo va en contra de la colectividad. Vamos a oponernos a medidas que pueden afectar al pueblo, eso ha sido una constante. Lo vamos a hacer con respeto, con propuesta. La idea es buscar una solución y darle seguimiento.



¿El tema de energía es prioridad?

Un tema preocupante es el de energía. Se ha especulado mucho, creo que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el problema real.

Unos hablan que hay carencias, otro que no es así.

Creo que entre el gobierno, la CREE (Comisión Reguladora de Energía Eléctrica) y la empresa privada va a tener que haber una reunión seria para ver cuál es el verdadero problema y cómo lo podemos afrontar.



¿Cuál sería el impacto de los apagones en la actualidad en la industria y el comercio?

Que le corten la energía dos horas al día eso representa el 25% de su tiempo de producción. Va a requerir para algunas empresas hacer inversiones que no tenían planeadas; plantas de emergencia, combustibles. Realmente la productividad del país se puede venir abajo.



En el tema de inversión, ¿por qué no se ve atraído el inversionista?

Parte del problema inversión es tramitología, pueden ir a otro país vecino donde un tercio del tiempo tiene operando su empresa o desarrollando una industria y por supuesto tiempo es dinero. Eso ya se ha vuelto histórico, la idea es luchar para seguir mejorando.



¿No están motivados?

No, no están motivados y a veces se complica porque no estamos ni motivados los actuales entonces nos cuesta vender la idea a un extranjero.



Mejoremos el clima, todos lo podemos hacer, todos somos personas inteligentes, con deseos de que crezca Honduras.



¿Los conflictos por contratos público-privados, como Covi, EEH, ahuyentan la inversión?

Los contratos cuando los hacen de buena fe son muy buenos, cuando hay otros elementos a la larga vienen a dar malos resultados. A veces hacer una pequeña inversión acá, (cuesta) tiempo, esfuerzo y dinero cuando con la misma inversión le puede dar mucho más réditos en otro mercado.



Muchos empresarios forman parte de los malos negocios del Estado, ¿cómo cambiar eso?

En todos los sectores hay gente buena y gente mala. En la iglesia hay gente mala y gente buena, en el privado, en la política. Desgraciadamente se hacen cosas con gente que tal vez no es la correcta.



¿Cuál es su posición, respaldará esas prácticas?

Nos oponemos a los ventajismos, queremos estar en igualdad de condiciones, tener reglas claras, respeto a la ley y la ética porque a la larga es lo único que nos va a permitir tener un país que crezca en una forma constante.