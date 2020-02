La ADN tendrá L 300 millones para dar créditos al agro

Álvaro Mejía | alvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-De los recursos que serán parte del patrimonio de la Agencia de Desarrollo Nacional (ADN), organismo que sustituirá al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), 300 millones de lempiras se destinarán para un fondo de garantía.

El superintendente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Evin Andrade, precisó a EL HERALDO que “300 millones sería para fortalecerla (refiriéndose a la Agencia) a través de un fondo de garantía y mitigar de esta forma el riesgo en el otorgamiento de crédito”.



El artículo 11 del proyecto que le da vida a la ADN, al que tuvo acceso EL HERALDO, estipula que este fondo se empleará para viabilizar el acceso al crédito al sistema agroalimentario del país, debiendo de ser manejado por una sociedad administradora de fondos de garantía recíproca legalmente constituida.

El monto se incrementará con los rendimientos netos que genere el fondo por las primas de cobertura y por donaciones o aportes nacionales o internacionales que se reciban, subraya la misma disposición. La ADN es la propuesta del gobierno que vendría a reemplazar de cierta forma a Banadesa, siendo el vehículo especializado para canalizar financiamiento para impulsar proyectos en zonas estratégicas de producción, micro, pequeños y medianos productores, conforme al decreto de creación del órgano.

La proposición fue remitida simultáneamente con la iniciativa que busca la supresión de la entidad bancaria del Estado y que a su vez promueve la derogación del decreto 903 emitido por la Junta Militar de gobierno el 24 de marzo de 1980.

La inviabilidad en la que se encuentra Banadesa -que ha condonado deudas por más de 6,622.8 millones de lempiras a través de decretos legislativos- así como la injerencia de diferentes sectores, que ha limitado la situación financiera del banco por el deterioro acelerado del valor de sus activos, son parte de los argumentos para promover su cierre.

Tanto productores como diputados rechazan la constitución de la ADN e insisten en que se rescate Banadesa o se mantenga en otra entidad el mismo esquema de esta institución que se busca liquidar.

“La propuesta está muy apegada a las mismas costumbres y tenemos que cambiarle muchas cosas; necesitamos un nuevo banco”, consideró el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno), Dulio Medina. Por su parte, el legislador Jorge Lobo, quien encabeza la comisión de agricultura y ganadería del Congreso Nacional, estimó que se requiere un mínimo de 500 millones de lempiras para el financiamiento del agro por parte del Estado.

Patrimonio y alcances

“Esta Agencia se pretende llegar a capitalizarla en un período de cinco años con alrededor de 2,000 millones de lempiras, comenzando con una aportación inicial de 400 millones con fondos estatales”, resaltó Andrade a EL HERALDO.

“Lo que pretende al final es no ser una institución bancaria, sino solamente una institución de crédito. No va a captar recursos del público, por lo tanto, va a estar orientada únicamente al financiamiento; de esta manera no va a ser una institución regulada como una entidad bancaria”, detalló el funcionario. Informó que la supervisión que hará la CNBS es específicamente para velar que haya un adecuado manejo en el financiamiento y sea destinado a los sectores que lo ameriten.

El representante de la CNBS aseguró que “se pretende utilizar la plataforma del sistema bancario para otorgar préstamos y llegar a lugares que difícilmente la Agencia de Desarrollo Nacional lo podría hacer, y con esto lo que eliminamos es un tema del costo administrativo que actualmente tiene Banadesa”.