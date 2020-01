Construcción de un nuevo puerto genera incertidumbre en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS-La histórica decisión de Guatemala de ofrecer al gobierno de El Salvador la posibilidad de construir un puerto en su territorio que le brinde una salida al Atlántico generó un ambiente de incertidumbre en Honduras.

La determinación fue incitada por Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele; como una posibilidad de aumentar el intercambio comercial y un ejemplo para el resto de los países de la región para implementar el proceso de integración centroamericana.

Gerardo Murillo, gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), explicó a EL HERALDO que la decisión sorprende, pero lejos de preocupar “sentimos un impacto positivo en el tema de competitividad, donde Honduras tiene una estrategia global de facilitación de comercio”.

Argumentó que esperan una competencia sana, “nuestra estrategia pasa por la mayor efectividad logística, en tiempo y costo, eso es lo que tenemos que enfocar, los clientes logísticos buscan a quienes faciliten de mejor forma el comercio y ese es el enfoque de la Empresa Nacional Portuaria”.

Argumentó que con la decisión de Guatemala y El Salvador, “miramos una región que va a crecer en volumen, porque estratégicamente estamos posicionados en el centro de las Américas, los clientes logísticos a quien facilitan la mejor forma de comercio y el enfoque nuestro es tener lista esa estrategia”.

Destacó que no solo es construir un puerto, es volverlo eficiente: “Tenemos inversiones en más de 180 millones de dólares en contenedores y carga general, mas de 80 millones en graneles, estamos solucionando el tema vial en la entrada, somos más competitivos y posicionados como el número uno”.

Por su parte, para Graco Pérez, analista internacional, la decisión de los países vecinos no es normal, “precisamente por eso llama la atención porque fue Guatemala el que hizo el ofrecimiento y al menos en la región donde el sistema de integración está totalmente abandonado y que Honduras no sea considerado entonces es algo que demuestra un trasfondo que todavía no ha salido a la luz pública”.

Recordó que históricamente Honduras ha tenido un aliado en Guatemala, “entonces no deja de llamar la atención que se busque acercar más a El Salvador que a Honduras”.

Recordó que El Salvador siempre ha tenido un interés de tener una salida al Atlántico y “siempre Honduras fue parte del objetivo, se va a complicar un poco la relación de Honduras con Guatemala por los límites marítimos y si El Salvador va a intervenir, se complica más”.

Destacó que Honduras no asume posiciones, “ellos se unen, con Nicaragua la relación no es fuerte, entonces podría haber un aislamiento”.

Por su parte, Allan Ramos, alcalde de Puerto Cortés, explicó que “la competencia siempre es buena porque hace que tengamos que elevar los niveles de competitividad y servicio hacia los usuarios de los puertos”.

Mencionó que los costos van a bajar y en ese espacio el beneficiado es el importador y exportador, y en general el consumidor final. Explicó que el tema de la construcción de otro puerto es de años atrás y “los análisis económicos que se han realizado no generaban una alta rentabilidad para un nuevo puerto en el Atlántico, cercano a Puerto Cortés, si no ya hubieran hecho puertos o terminales anteriormente”.

Calificó que el anuncio “no es un buen mensaje, porque lo tres países son hermanos, y deberíamos hacer cualquier tipo de esquema de manera conjunta, porque hay una mejor utilización de los recursos, el gobierno debería manifestarse al observar ese tipo de situaciones”.

Durante 2019 Puerto Cortés movió 6,000 contenedores salvadores, lo que representa el 70% de la carga que mueve ese país por el Atlántico.