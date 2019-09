Entre 4% y 8% podría aumentar el presupuesto general para 2020

Tegucigalpa

El presupuesto general de la República 2019 seguirá en aumento. La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Rocío Tábora, informó ayer que el incremento del presupuesto dependerá de la meta de recaudación de impuestos.

“Estamos muy avanzados, todavía no lo logramos cerrar totalmente porque estamos terminando de estimar las proyecciones de recaudación del próximo año”, detalló Tábora.

Por otra parte, explicó que el Programa Monetario 2019/2020 fue modificado por el Banco Central de Honduras (BCH), lo que obliga a una revisión del marco macro fiscal de mediano plazo.

“Significa que se están revisando de nuevo y de eso depende el cierre del presupuesto. No esperamos que sea un incremento que no sea necesario”, comentó la funcionaria.

Anunció que la presentación y jornada de socialización del presupuesto será el próximo 10 de septiembre, ya que debe ser entregado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre.

Estimaciones

En junio, cuando comenzaron la elaboración del presupuesto, fuentes oficiales estimaron que el aumento superará los 10,000 millones de lempiras en comparación con el monto vigente.

De ser así pasaría de 262,000 a 272,000 millones de lempiras aproximadamente. Este incremento sería similar al aprobado para este año 2019, cuando subió 4% que equivale a 10,270 millones de lempiras.

Sin embargo, el incremento podría ser de hasta 8% tomando en cuenta la fórmula de crecimiento, inflación y la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), de acuerdo con el exsecretario de Finanzas, Hugo Noé Pino.

El crecimiento promedio del PIB en los últimos 10 años es de 3.7% y la tasa de inflación proyectada para 2020 podría andar en 4.3%, especificó Noé Pino.

Un aumento de 8% representaría unos 20,000 millones más, lo que es poco probable por la política de control del gasto y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Destinos

El comportamiento del presupuesto general de la República en la última década ha sido a la alza.

De 2010 a 2019, el presupuesto aprobado se ha duplicado, según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh).

“El problema del presupuesto es que no se ve reflejado en el bienestar de las personas. No vemos un combate a la erradicación de la pobreza o de la desigualdad o condiciones como el desempleo”, comentó Ismael Zepeda, economista del Fosdeh. Enfatizó que los aumentos se diluyen en el gasto corriente, como el pago de salarios, y no así para los programas de desarrollo