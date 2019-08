Estados Unidos ofrece visas de trabajo a hondureños; estos son los requisitos

CHOLUTECA, HONDURAS.- El gobierno de Estados Unidos informó este viernes que entregará visas de trabajo a expertos en agricultura, jardinería y reforestación de Honduras.



El documento fue publicado por la Secretaría de Trabajo de Honduras, quienes dijeron que aplicará para los habitantes o residentes del departamento de Choluteca, al sur del país.



"Forma parte de la base de datos del Programa de Trabajo Temporal PTT-USA", menciona parte del comunicado.

Requisitos:

Las personas interesadas en obtener una visa de trabajo en Estados Unidos deberán tener experiencia en agricultura, jardinería o reforestación; ser mayor de 21 años y no tener antecedentes migratorios, penales ni policiales. Además deberán saber leer y escribir.



Las autoridades dijeron que deberán de presentar la hoja de vida o curriculum; copia de tarjeta de identidad; copia de partida de nacimiento de padres, cónyugues e hijos; copia y documento original de antecedentes penales vigente; copia de constancias de trabajo y copia de pasaporte vigente (si lo tiene).

VEA TAMBIÉN: Viene la segunda rebaja a los precios de los carburantes en Honduras

Los hondureños deberán entregar los documentos en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ubicada en el bulevar Mauricio Oliva en la entrada principal del barrio Las Colinas, en la 12 cuadra al sur de la ferretería Ferco, en Choluteca.



Los documentos serán recibidos del martes 13 al 16 de agosto, de 8:00 de la mañana a 3:00 dela tarde.

Este fue el documento publicado por la Secretaría de Trabajo.







"El trámite es gratuito y sin intermediarios. No pague a tramitadores porque no es necesario, la única institución autorizada para realizar los procesos es la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. No se deje engañar", advierten las autodades en el comunicado.



El jueves anterior las autoridades de la Secretaría de Trabajo en alianza con representantes de la embajada de Estados Unidos realizaron una feria de empleo en San Pedro Sula, Cortés, norte de Honduras.



Las plazas disponibles eran para hondureños interesandos en trabajar en el rubro de la marinería, específicamente a bordo de cruceros que transportan turistas que visitan el territorio hondureño.