La CREE aprobará nuevo esquema para fijar las tarifas eléctricas en Honduras

Luis Rodríguez / luis.rodriguez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) aprobará un nuevo esquema tarifario. Así se comprometió el gobierno de Honduras con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Acuerdo Stand By 2019-2021.

Lo que se pretende asegurar es el costo de recuperación de la electricidad generada y los costos operativos de la Empresa Nacional de Energía

Eléctrica (ENEE).

De acuerdo con fuentes de la CREE, el compromiso del gobierno es poner en vigencia un esquema tarifario final, ya que el usado es transitorio.

Agregaron que lo vienen utilizando desde junio de 2016, cuando se comenzó la aplicación de las tarifas trimestrales promulgadas en la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE).

El nuevo esquema tarifario es una de las medidas para que la ENEE alcance la sosteni-

bilidad financiera.

La petición del ajuste trimestral de la tarifa corresponde a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la aprobación a la CREE. La aplicación del pliego tarifario es obligación de la Empresa Energía Honduras (EEH).

La tarifa eléctrica

El costo final del kilovatio hora está determinado por una serie de componentes.

No obstante, expertos consultados por EL HERALDO señalaron que la generación es la que tiene más peso, o sea, entre 55% y 60%. Explicaron que esa variable es la que más variaciones observa porque está vinculada al precio internacional de los combustibles -bunker y diésel- y al movimiento del tipo de cambio de referencia del lempira respecto al dólar. También intervienen otros factores como la disponibilidad de energía hídrica en el periodo analizado.

Jesús Mejía, gerente general de la ENEE, dijo que el costo real de generación del kilovatio hora es de 13.7 centavos de dólar.

La distribución significa entre 25% y 30%, mientras que la transmisión entre 10% y 15%. Los costos de regulación, cargo de comercialización, alumbrado público y los costos operativos de la ENEE también son parte de la tarifa.

Esquema tarifario

José Morán, presidente de la CREE, dijo que ya cuentan con el reglamento de tarifas.

No obstante, apuntó que el nuevo esquema tarifario entraría en vigencia a

principios de 2021.

Previa a su aplicación, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica deberá realizar una serie

de estudios.

El precio vigente del kilovatio hora para el sector residencial, baja y media tensión, es de 4.17 lempiras.

No obstante, el funcionario dice que ese valor no refleja el precio real del kilovatio hora, ya que no están incluidas variables como las pérdidas reales de energía y los costos de los contratos.

¿El nuevo esquema tarifario significará alzas en el precio de energía?, se le consultó al presidente de la CREE y su respuesta fue: “No necesariamente, puede ser que sea más barata, pero todo dependerá de los resultados del estudio”.