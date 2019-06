Consejos para evitar robos tras recibir el decimocuarto mes de salario

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- El decimocuarto mes de salario es el alivio financiero que todos los empleados de Honduras esperan a mediados de año, pero la circulación de dinero también atrae a delincuentes que acechan en las afueras de bancos y centros comerciales.

Te dejamos algunas guías recopiladas por las autoridades de seguridad para mantener a salvo tu dinero y, en consecuencia, también tu vida.



Medidas preventivas en tu casa:



1. Rechazar llamadas telefónicas de personas extrañas.



2. No atender personas desconocidas.



3. Si recibes una llamada con motivo de extorsión, guarda el número, solicita ayuda y acude a la institución correspondiente para que sigan tu caso.



4. No brindar información personal sobre tus estados financieros a personas ajenas a tu confianza.

Vea también: Fusina lanza operativo “Décimo cuarto seguro” para proteger a los hondureños



En la parte externa de tu vivienda:



1. Estar atento de lo que sucede alrededor.



2. No portar objetos de valor.



3. Al momento de retirar cantidades significativas de un banco, buscar la compañía de otra persona y usar el transporte adecuado.



4. Evita hacer comentarios sobre tu situación finaciera con desconocidos.



5. No llevar escrita la clave de tus tarjetas de débito. Preferiblemente memorizar.



6. No circular en horas nocturnas en lugares aislados.



En tu área de trabajo toma en cuenta lo siguiente:



1. Guardar bien tu libreta de ahorros



2. No guardar cantidades grandes de dinero en el escritorio o cartera que no tengan zíper.



3. No dejar a la vista tus tarjetas de crédito y débito.



4. No comentar con tus compañeros sobre tu situación económica.



5. Al conducir mantén cerrados los vidrios de tu vehículo.





La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) incrementará la seguridad en mercados, centros comerciales, ferias del agricultor y zonas industriales a nivel nacional durante junio con la intención de proteger a la población.