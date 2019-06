Expresidentes del Cohep instan a consensos y piden fin a la crisis en Salud y Educación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Expresidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) pidieron este martes ponerle fin a la crisis que atraviesan los sectores de Salud y Educación. Además, instaron al respeto de la seguridad privada y seguridad jurídica.

El llamado al diálogo entre el gobierno y la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación (que mantiene a los gremios en las calles) ocurrió durante una conferencia de prensa que brindó el consejo consultivo del Cohep.

"A la crisis que está viviendo el país en este momento hay que ponerle un alto haciendo uso del razonamiento. Creo que atentar contra la economía del país destruyendo contenedores, propiedad privada y pública o impidiendo el desarrollo normal de la economía no beneficia a ningún sector", comentó Santiago Ruiz, expresidente del Cohep.

También aprovechó para llamar a los gremios a "mantener la cordura y resolver los conflictos".

"Al final el problema se va a resolver en una mesa de diálogo", apuntó.

Además: ¿Por qué los médicos y maestros continúan en protestas?



Vía redes sociales, en el perfil de Twitter, el Cohep argumentó que el sector privado es el pilar fundamental de la economía y que la función es generar trabajo, oportunidades y atraer inversión.

También dejaron claro que ellos no son políticos, sino empresarios que "quieren lo mejor para los hondureños".

El empresario Adolfo Facussé también coincidió en que Honduras estaría mejor "si los ciudadanos tuvieran trabajo y salud".

"La misma empresa privada se ve en problemas por esta pobreza, esta miseria. Todos estamos de acuerdo en que no se privatice la salud pública, los gremios tienen derecho a reclamar cuando estos sectores han sido abandonados y saqueados. Se necesitan cambios. No hay futuro si el niño de Honduras no tiene educación, no hay futuro si no tiene salud. Esos sistemas tienen que funcionar. El Gobierno tiene que hacer su trabajo', apuntó.