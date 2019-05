Plan de reducción de pérdidas de la ENEE no ha tenido resultados previstos

Los compromisos de inversión en la red de distribución no han sido cumplidos y, por ende, las pérdidas están alejadas de las metas.

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La canadiense Manitoba Hydro International (MHI) publicó el pasado 27 de mayo el último informe sobre la supervisión del contrato de la Empresa Energía Honduras (EEH).

Sus hallazgos son reveladores, ya que es la primera vez que expone las causas del por qué ese consorcio honduro-colombiano no ha logrado reducir las pérdidas del sistema de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La meta para EEH era bajar las pérdidas en 4% para el primer año de operación, 3% para el segundo y 3% para el tercero, que es el vigente.

Partiendo de la línea base de 31.95% y como fecha de referencia 30 de noviembre de 2016, el reporte indica que lo ejecutado en el primer año de operación fue de 4.05% (de 31.95% a 27.90%) y para el segundo se observa un aumento de 0.10% (de 27.90% a 28%).

No obstante, desde diciembre de 2018 hasta abril de 2019 se registra un incremento en las pérdidas al pasar de 28% a 28.16%.

Según el balance, desde mayo de 2018 hasta abril de 2019 la entrada de energía fue de 8,806,347,795 gigavatios hora y las ventas de 6,326,425,101, dejando pérdidas de 2,479,922,695 Gwh.

“Con la información disponible por MHI al 15/05/19, se informa que entre diciembre de 2016 y abril 2019 la pérdida del sistema de distribución de ENEE ha disminuido en 3.79% y entre diciembre 2017 y abril 2019, la pérdida se ha incrementado en 0.26%”, subraya el informe.

El análisis de MHI

Para la firma canadiense hay una serie de factores que explican el incumplimiento de las metas de reducción de las pérdidas. La primera conclusión es que el conflicto societario al interior de EEH terminó transformándose en un problema financiero para el operador, por cuanto, es probable que, recursos que estaban destinados a financiar inversiones, hayan sido destinados a financiar el costo económico de la solución de este conflicto.

Segundo, el costo económico del conflicto societario aumentó el riesgo de EEH ante los bancos, reduciéndose las posibilidades de apalancar con créditos bancarios los proyectos de inversión. “Como consecuencia de lo anterior, EEH no ha cumplido con las inversiones comprometidas”, reza el informe. Subraya que al no cumplir EEH con las inversiones comprometidas, la consecuencia es que no ha cumplido con las metas de reducción de pérdidas.

Otra de las conclusiones es que el contrato del operador considera pagar a EEH las inversiones con los ahorros provenientes de la reducción de pérdidas, para lo cual, se requiere un plan de reducción de pérdidas sostenible en el tiempo, que produzca efectos acumulativos de beneficios y que permita a ENEE solventar los pagos.

En cuanto al proceso de reducción de pérdidas, se observa que se ha basado en un programa de instalación y reemplazo de medidores, que si bien es cierto es fundamental, debe contener además análisis de pérdidas por circuitos.

Agrega que el plan de reducción de pérdidas por circuitos debe concentrarse en atacar primeramente aquellos circuitos que tengan mayor porcentaje de pérdidas, agregada una adecuada selección de clientes a inspeccionar, clasificados por volúmenes de ventas.

“En el primer y segundo año de operaciones se privilegió la solución de reducción de pérdidas con campañas y programas de instalación y reemplazo de equipos de medida, reemplazos de equipos de medidas con transformadores de corriente sobredimensionados, catastro de alumbrado público y medición de zonas de difícil gestión”, subraya.