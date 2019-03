Honduras: El gobierno cerró 2018 con déficit fiscal de -2.6% del PIB

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno central estimó que el déficit fiscal neto para 2018 sería de -3.2% del PIB, equivalente a 18,344.6 millones de lempiras. No obstante, en el segundo semestre del año pasado se revisó a la baja esa cifra y la ubicó en -2.6.



Sin embargo, el resultado al cierre del año anterior fue de -2.5%, de acuerdo con información preliminar proporcionada a EL HERALDO.



Se buscó la confirmación de ese resultado con la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, y su respuesta fue que “pronto estaremos dando las cifras oficialmente”. Se espera que al presentarse el Programa Monetario 2019-2020 se conozcan las metas indicativas del año anterior.



En 2017, el déficit fiscal de la administración pública centralizada fue de -2.7% del PIB.

La reducción de la brecha entre los ingresos y los gastos totales es uno de los mayores logros del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, según las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



Política fiscal

Un análisis de la Secretaría de Finanzas indica que los resultados obtenidos en los últimos cuatro años en el manejo de la política fiscal han sido exitosos.



Agrega que el balance de la administración central continúan apoyados en los principios de impulsar el crecimiento económico a través de la inversión pública, en tanto no se violenten las reglas macrofiscales de la Ley de Responsabilidad Fiscal.



Subraya que “se mantenga el sólido compromiso de la disciplina fiscal que permita asegurar la buena calificación crediticia y los compromisos de pago en el corto y mediano plazo”.

El FMI recomendó al gobierno reducir la inversión pública para mantener la sostenibilidad fiscal.



En 2015 entró en vigencia la LRF, logrando el sector público de Honduras cumplir con las metas fiscales anuales establecidas.



En el corto y mediano plazo el panorama es que el déficit observe un ligero incremento, no obstante, la Sefin sostiene que sería dentro de los rangos establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal.



Como parte de esas acciones, el Gabinete Económico de Honduras busca soluciones para enfrentar los problemas financieros en las empresas de servicios públicos como la ENEE

y Hondutel.



En el caso de la estatal eléctrica, el gobierno busca reestructurar la deuda pública, la que supera 53,000 millones de lempiras y así evitar seguir emitiendo más endeudamiento