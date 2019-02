OPC se convierte el principal puerto de movimiento de contenedores por el Atlántico tras cinco años de operaciones

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- A cinco años de haber iniciado operaciones, Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) ha convertido a Puerto Cortés en el principal puerto de movimiento de contenedores por el Atlántico para el CA-4. Las inversiones en tecnología e infraestructura, han permitido incrementar la capacidad de operación de la terminal a 1 millón de TEU anuales.



OPC es una empresa subsidiaria de International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), uno de los principales operadores internacionales de terminales portuarias a nivel global. Presente en 6 continentes y 19 países con 32 terminales, la empresa tiene la experiencia y estructura para contribuir a la transformación de las cadenas logísticas a nivel mundial, y por supuesto del Atlántico de Centroamérica.



“Siempre hemos creído en la región y en su potencial, entendemos el desarrollo logístico, y visualizamos la oportunidad que éste puede brindar en beneficio de los países centroamericanos. Por ello, decidimos participar de la licitación internacional de Puerto Cortés a través de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). Ahora contamos con un robusto plan de inversión para la modernización y desarrollo de la terminal de contenedores, pasajeros y carga general de Puerto Cortés, que ya está ofreciendo la operación portuaria regional más competitiva para la importación y exportación de carga”, expresó Mariano Turnes, Director General de OPC.



De acuerdo a Turnes, desde que OPC inició operaciones en Puerto Cortés, la empresa ha realizado una inversión de más de US$ 250 millones (de una inversión comprometida de US$ 624 millones), en tecnología e infraestructura, logrando consolidar el liderazgo del puerto en la región. La inversión realizada ha sido la mayor en la historia de los puertos del CA4.



El Director General explicó que la empresa ha innovado y generado cambio y transformación en Centroamérica a través de la implementación de infraestructura y tecnología de última generación, de la mejora continua de procesos con base en estándares internacionales, y capacitación constante del equipo de trabajo, con lo cual se han logrado mejoras sustanciales en la logística del CA-4, con un impacto directo en los costos del transporte a lo largo de las cadenas logísticas de la región.



También mencionó que desde que iniciaron operaciones en febrero 2014 hasta el momento, OPC ha duplicado la productividad de los buques, pasando de 19 movimientos por hora a mas de 40 movimientos por hora promedio. Se ha reducido el tiempo total de atención por camión dentro de la terminal, de 2 horas en el 2013, a menos de 40 minutos por camión en el 2018, incluyendo los tiempos de demora por procesos ajenos a OPC.



Dentro de los estándares internacionales alcanzados por OPC, Turnes comentó que, gracias a la inversión en equipamiento, sistemas, e infraestructura, se ha implementado un sistema de ventanas de atraque, que permite optimizar la operación de los más de 1.200 buques que se atienden anualmente, eliminando por completo los tiempos de espera en bahía.



Este sistema es un mecanismo de planeación estratégica implementado exitosamente por OPC, para que las embarcaciones lleguen a una hora predefinida, y operen sin ninguna demora en el puerto, con una alta productividad en base a equipamiento de última tecnología disponible. El director también explicó que antes de esta iniciativa, los buques podían esperar desde algunas horas hasta varios días para poder atracar, generándose un impacto directo en sus costos de logística. Agregó que esta programación precisa hace posible planificar mejor el recurso, el personal, el mantenimiento de la maquinaria y los espacios dentro del puerto.



De acuerdo a Turnes, OPC además cuenta con turnos de importación, lo cual facilita el despacho de contenedores, permitiendo una mejor planificación y evitando demoras adicionales para el transporte, siendo que las cargas quedan segregadas en patios según su horario de retiro.



“La implementación del cutt off de carga para las exportaciones, ha optimizado las operaciones de buque, segregación de contenedores y productividad, hemos adquirido mayor agilidad al segregar la carga sensible en áreas especiales y la carga en patio de forma estratégica para facilitar la ejecución de las operaciones”, aseguró Mariano Turnes.



OPC es la única terminal portuaria del CA-4 que cuenta con la Iniciativa de Contenedor Seguro (CSI), por sus siglas en inglés) la cual permite a los contenedores cargados en el puerto hondureño llegar a puertos estadounidenses pre-chequeados y con un menor índice de riesgo, lo cual repercute en una mayor fluidez y rapidez en los procesos de despacho, además de reducir los costos portuarios y de inspección en destino.



La terminal también cuenta con certificaciones internacionales de calidad, medioambiente y seguridad, que ayudan a disminuir los tiempos de transporte y los costos en toda la cadena logística, además de convertirse en la terminal más segura de la región.



“La certificación de las normas ISO 9001, 14001 y 45001, relacionadas a gestión de calidad, medio ambiente, seguridad industrial, y salud ocupacional, todas en sus últimas versiones, certifican no solamente el proceso productivo de la empresa, si no también todas las áreas que de alguna manera impactan en el servicio que brinda OPC, incluyendo servicios estandarizados de excelencia a los usuarios y clientes de la terminal portuaria, proveedores, autoridades, y a la comunidad en general”, explicó Turnes.



Agregó que como empresa responsable apoyan a las autoridades de Aduanas, Fitosanitarias, Salud, y otras. “Estamos dispuestos a continuar aportando de forma continua y constructiva ideas en base a estándares internacionales, para buscar soluciones conjuntas y fomentar el movimiento de cargas por Puerto Cortés, además de apoyar cualquier iniciativa que haga más expedito, competitivo, y seguro el comercio, para fomentar el crecimiento de volúmenes de contenedores siempre respetando los controles que marca la ley”, afirmó.



Mariano Turnes también comentó que la terminal es un ejemplo de lo que se puede lograr a través de un asocio público privado. La inversión en infraestructura y tecnología contribuyen a la eficiencia y competitividad del puerto, por ende, del país y la región. Esto les ha permitido contar con una alta productividad y ofrecer tarifas muy competitivas a nivel regional.



Para el Director General, el éxito de la operación de Puerto Cortés está conectado al progreso social, por eso, OPC también se enfoca en la generación de valor económico local y regional en sus operaciones, y al mismo tiempo fomenta el desarrollo y la innovación en toda la cadena de producción, generando así beneficios para clientes, proveedores y la comunidad.



Explicó que OPC no solamente busca ser una empresa rentable sino también mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales en las comunidades en donde opera, evolucionando de esta manera hacia el concepto de valor compartido, un escenario óptimo en el que todos ganan.



Turnes explicó que la empresa está comprometida con la comunidad, por lo que continuará invirtiendo en proyectos como los realizados en el hospital público de Puerto Cortes, donde se construyó una nueva sala de pediatría, salas de maternidad, y salas de labor y parto totalmente equipadas. Además, mencionó que durante el 2019 se espera construir una escuela totalmente nueva y equipada para niños con discapacidad los cuales podrán acceder a infraestructura y materiales para contar con una enseñanza especial sin precedentes en la región.



“Durante estos cinco años nos hemos enfocado en crear igualdad de oportunidades laborales para las mujeres, hoy en día las mujeres ocupan posiciones de suma importancia tanto en el área operativa como en el área administrativa. Dentro de Puerto Cortés, contamos con operadoras de cabezales, forklifts, grúas, técnicas en mantenimiento, así como supervisoras, niveles de jefaturas, gerencias, planificación de operaciones entre otras posiciones” comentó el ejecutivo.



Finalizó diciendo que, “después de cinco años de operaciones, las posibilidades de diversificación en servicios, procesos y almacenamiento a costos competitivos están transformando a la terminal de Puerto Cortes y convirtiéndola en uno de los polos logísticos mas importantes de Centroamérica. En los próximos cinco años continuaremos con inversiones y mejoras de procesos sustanciales que impactarán aún más en el crecimiento y desarrollo de la región”.