Vienen profundos cambios en el sector eléctrico de Honduras

El Heraldoluis.rodriguez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sector eléctrico de Honduras está bajo la lupa de los organismos internacionales y de instituciones nacionales.

A partir del segundo trimestre de 2019 se comenzarán a poner en práctica una serie de cambios en toda la cadena de la industria eléctrica.

Marlon Tábora, coordinador del Gabinete Económico, dice que “este es un proceso integral para restablecer el sector eléctrico y no solo para rescatar la ENEE”.

Subraya que lo importante es que este proceso avanza, que tomará tiempo y que no solo es pagar las cuentas de los generadores.

En esta década es el segundo intento que hace el gobierno de Honduras para ordenar el sector, ya que al entrar en vigencia la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), aprobada mediante Decreto 404-2013 y publicada en La Gaceta 33,431 del 20 de mayo de 2014, se esperaba una reingeniería, pero nunca se aplicó este marco legal.

Tábora, quien ha recibido el respaldo unánime de todos los actores que intervienen en la industria eléctrica desde su nombramiento el pasado 16 de enero, dice que “es importante no crear falsas expectativas.

El funcionario agregó que siguen avanzando en el plan integral, en marzo se espera dar a conocer los componentes del plan integral. Subraya que “tenemos claro cada proceso, el plan es de reconstrucción del sector eléctrico y será integral”. “No pienso abordar los temas de manera individual sino en su conjunto”, añade.

El entrevistado manifestó desde Washington que “cuando la gente vea todo de manera integral se dará cuenta que el problema no es diferir sino corregir lo que se hizo mal”.

Deja claro que el papel de cada uno de los actores será clave para recuperar el sector eléctrico. “Como le dije claro a los generadores, con uno que no colabore se cae todo, a mi no me temblará la mano para tomar las decisiones que debo tomar”.

Marlon Tábora dice que “una cosa es lo que la gente piensa y habla que se puede lograr y otra es lo que se puede hacer”. “Como lo he dicho públicamente voy rápido pero sin correr”, agregó.

Propuestas

El gobierno cuenta con varias propuestas del sector público y privado para impulsar la reforma integral.

La Mesa Sectorial de Energía fue creada como una instancia para abordar la problemática energética del país. Entre los puntos planteados por el sector privado destacan la plena vigencia de la LGIE, principalmente la liberalización de la industria eléctrica. Otro punto es la transformación de la ENEE, convirtiéndose en un holding con una casa matriz y tres empresas de generación, transmisión y distribución.

Impulsar una matriz energética a 20 años, incorporando nuevas tecnologías como el gas natural.

Definir un plan maestro de expansión a 20 años, o sea del 2019 a 2038.

Reperfilar la deuda de la ENEE y reducir su déficit en un plazo de cinco años, lo que obligará a tomar medidas como la inyección de capital, la negociación de los incentivos de los contratos de energía, la reducción del gasto y el financiamiento de nuevas inversiones. Por el momento no se conoce en cuánto tiempo se verán los resultados de la reingeniería anunciada en el sector eléctrico.