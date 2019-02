Programan visita del FMI al país para el 22 de abril

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Honduras el próximo 22 de abril, según lo anunció Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras (BCH).

Las cifras macroeconómicas al cierre del 2018 fueron presentadas ayer vía conferencia virtual a la misión del FMI para el país, precisó Cerrato.

Asimismo, se les comunicó las perspectivas para este 2019 en materia fiscal, monetaria y macroprudencial.

El funcionario explicó que el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se está manejando aparte por el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora.

“Esperamos reunirnos con él antes de la venida de la misión del FMI que está estimada para la semana (del) 22 de abril”, anunció Cerrato.

Las negociaciones

El gobierno busca firmar un nuevo acuerdo con el FMI desde el año anterior, pero la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha impedido que inicien las negociaciones.

La deuda acumulada por más de 50,000 millones de lempiras tiene comprometidas las finanzas públicas, ya que el Estado es el aval de la ENEE.

Para estructurar un plan de rescate, el presidente Juan Orlando Hernández nombró a Marlon Tábora, actual embajador en Washington, como coordinador del Gabinete Económico. Tábora inició los trabajos en enero y afirma que presentará un plan viable y creíble a la misión del FMI en su próxima visita a Honduras. “Se trata de alcanzar consensos, de que todos entiendan que para alcanzar una solución integral todos, sin excepción, tendrán que poner algo sobre la mesa”, manifestó Tábora.

De no lograrlo, en particular por el tema energético, Honduras no tendrá muchas posibilidades de un nuevo convenio con este ente crediticio en el corto plazo.

Las acciones

El cambio en la ENEE pasa por aplicar la Ley General de la Industria Eléctrica, renegociar los contratos con los generadores privados, readecuar la millonaria deuda y reducir las pérdidas.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, expresó que el sector privado está anuente a colaborar con el plan de rescate, ya que de no tomar acciones inmediatas el tema energético le causará problemas al país.

Mientras que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) también anunciaron que apoyarán con asistencia técnica e inversiones en la ENEE una vez que les presenten el plan de acción.