Gobierno buscará negociar en 2019 un acuerdo con el FMI por 18 meses

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Negociar y firmar un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional era uno de los temas de la agenda del gobierno hondureño para 2018.

No obstante, están por finalizar los 12 meses del año y la administración del presidente Juan Orlando Hernández no presentó una Carta de Intenciones al FMI.

Uno de los temas que el gobierno consideró oportuno trabajar primero es el plan de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la refundación del sistema eléctrico antes de presentar una Carta de Intenciones.

EL HERALDO conversó sobre la relación de Honduras con el Fondo Monetario con Wilfredo Cerrato, coordinador del Gabinete Económico y gobernador propietario ante la asamblea del FMI.

Durante la entrevista, el funcionario reveló los factores que el gobierno consideró para no proponer un Carta de Intenciones al Fondo Monetario y así comenzar a negociar el acuerdo stand by.

¿Qué sucedió que el gobierno postergó la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI?

No presentamos (al Fondo Monetario) una Carta de Intenciones, no porque no tengamos las medidas en la política fiscal o monetaria, claro que las tenemos, creemos que se puede cumplir, pero hay que ser sinceros, tenemos que cuidar el prestigio que el Gabinete Económico logró cosechar en estos últimos tres años, donde cumplimos el acuerdo. Mientras no esté bien claro el plan de rescate de la ENEE, lo hablado en el Gabinete Económico fue no presentar una Carta de Intenciones al FMI.

¿Afectó o no al gobierno el no lograr un acuerdo con el FMI?

Creo que no ha habido ninguna interrupción en la relación con los organismos financieros internacionales, a pesar de no tener el acompañamiento del Fondo Monetario. Una prueba de esto es que en estos últimos días ingresarán al gobierno tres préstamos por la suma aproximada de 150 millones de dólares, esta es una muestra de la confianza y credibilidad que tenemos.

¿Han analizado la periodicidad del acuerdo que se negociará con el Fondo Monetario en 2019?

En primera instancia mi opinión es que al menos se negocie un acuerdo por 18 meses. Estamos claro del acompañamiento del FMI, pero como gobierno hemos demostrado mucha disciplina a pesar de no haber un acuerdo.

¿El plan de refundación del sector eléctrico aproxima al gobierno al acuerdo con el Fondo Monetario que se negociará a partir del próximo año?

Es un paso importante que el presidente (Juan Orlando Hernández) haya sentado a todos los actores que son parte del sector eléctrico. Ahora hay que ir a detalle, cuándo se va a cumplir cada objetivo, quién es el responsable directo, y mientras eso no esté bien claro, definido en el tiempo y con los responsables, nosotros creemos prudente no presentar una Carta de Intenciones al FMI.

¿Hay plazos para ejecutar el plan de rescate de la ENEE y la refundación del sector eléctrico?

Esperamos que esos temas estén claros a finales de año o principios del próximo. Mientras no tengamos claro los detalles del plan de rescate de la ENEE, nosotros preferimos no proponer una Carta de Intenciones.

Hay algunas objeciones del Fondo Monetario en el tema de la ENEE.

No, no hay ninguna imposición sino que nosotros tenemos que tener claro como Gabinete Económico el plan de rescate de la ENEE. El problema es que se drenan recursos que pueden ser destinados a inversión social e infraestructura y se destinan a la ENEE, entonces tenemos que arreglar ese problema. La ENEE ocupa hoy 6,000 millones de lempiras, que son 250 millones de dólares, con esos recursos hacemos nuevas carreteras.

¿Cuáles son los verdaderos problemas de la estatal eléctrica?

La ENEE tiene que mejorar su flujo de caja, lastimosamente la ley le dice compre caro, compre lo más caro y hasta que se acabe la energía más cara compre la más barata. Tiene que eficientar su gasto operativo y, por supuesto, tiene que obligar que el concesionario (Empresa Energía Honduras), mientras no se cumpla con la reducción de las pérdidas, lo demás no es suficiente. Consideró que la Secretaría de Finanzas va a tener que aportar dinero para cubrir esa brecha, lo importante es que se defina desde principio de año cuánto es y no en noviembre. Hay que ordenar la caja, lo que genere la ENEE debe cubrir el pago de la factura -generación-, las obligaciones de deuda y Sefin tendrá que ver cómo transfiere para cubrir el gasto operativo.

En la última visita del FMI, la misión técnica realizó sus valoraciones al plan de rescate de la ENEE.

La misión reconoce los esfuerzos que ha hecho el gobierno al sentar a todos los sectores involucrados para buscar una solución para el rescate de la ENEE.