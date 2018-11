El Consejo Nacional de Energía encontró 242,668 abusos cometidos por EEH

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los reclamos de los abonados de la ENEE por consumos promediados, cargos retroactivos, errores de lecturas, ajustes y cobros excesivos en contra de la Empresa Energía Honduras (EEH) se dispararon en los últimos dos meses.

El informe de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP), presentado ayer por los miembros del Consejo Nacional de Energía (CNE), registra 339,304 casos de abonados a quienes les fue promediado y facturado el consumo eléctrico, lo que es contrario al artículo 43 del reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE).

Así lo dijo Roberto Ordóñez, titular de la Secretaría de Energía (Sen), quien es miembro del CNE. El informe que contiene las anomalías y abusos cometidos por EEH fue realizado por un equipo técnico con representación del sector energético gubernamental, quien revisó los sistemas de gestión comercial y de facturación.

Roberto Ordóñez dijo que a través de ese trabajo se pudo constatar que existen casos de errores en los procesos de medición, de lectura y de facturación.

En la conferencia de prensa también participaron Ignacio Williams, presidente de la Superintendente de Alianzas Público Privadas (SAAP); el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía, y Leonardo Deras, subsecretario de Energía.

Ordóñez manifestó que los hallazgos del informe fueron notificados el pasado 21 de noviembre por la SAPP a los ejecutivos de EEH, quienes tienen un plazo de siete días, que vence hoy, para subsanar las inconsistencias encontradas.

Las quejas de los clientes de la estatal eléctrica se incrementaron desde el pasado 1 de octubre, cuando entró en vigencia el nuevo pliego tarifario trimestral, el que contiene un aumento promedio de 18% en la tarifa eléctrica según las autoridades de la Sen y la ENEE y el ajuste al alumbrado público.

No obstante, las denuncias por cobros arriba del 18% han sido constantes, ya que en muchos casos el incremento tarifario ha oscilado entre 20% y 50%.

Para compensar el alza a las tarifas, el gobierno otorgará durante nueve meses un subsidio gradual para los abonados con consumos hasta de 300 kilovatios hora al mes.

Abusos

La CNE tiene documentado una serie de casos de abusos de EEH. No obstante, no es la primera vez que se denuncia a la Empresa Energía Honduras, ya que en julio de 2017 fue obligada a restituir 33 millones de lempiras a 33,542 afectados. Jesús Mejía reveló el caso de un abonado que presentó.

una lectura en enero de 2018 de 30,128 kilowatts en su medidor, la que siguió igual en febrero, marzo y abril, pero que en mayo le cargaron 258 kilovatios, sin embargo, en junio cuando revisaron el contador seguía con el valor de 30,128 Kv, lo que significa que el personal de Energía Honduras no se tomó la molestia de leer el medidor.

Otros casos especiales ocurrieron en barrios, colonias y aldeas, que por su ubicación geográfica se estableció que EEH, de forma arbitraria y amparándose en el reglamento, cuya interpretación fue mal aplicada, refiriéndose a su situación geográfica versus el estatus social, pasando de pagar 115 a 9,000 lempiras promedio en varios casos, lo que no es aceptable y por lo cual deberán rendir cuentas. Jesús Mejía dijo que se le deducirán responsabilidades a la Empresa Energía Honduras por estos cobros abusivos.

El gerente de la ENEE señaló que el artículo 59 del reglamento del servicio eléctrico establece en qué casos se puede hacer un cobro promedio: en situaciones de caso fortuito, en situaciones de fuerza mayor, cuando exista una anomalía y cuando exista una acción ilícita, y ninguna de estas acciones puede ser permanente, y que EEH ha aplicado por meses y años.

Mejía hizo un llamado a la población para que se les permita instalar un medidor en su residencia para garantizar la correcta lectura del consumo eléctrico.

EL HERALDO buscó la reacción de los ejecutivos de la Empresa Energía Honduras, pero no respondieron a las comunicaciones enviadas.

Hallazgos

El contenido del informe del equipo técnico fue presentado por el titular de la SAPP. En su intervención, el funcionario dijo que se encontraron 339,304 clientes que estaban siendo promediados, ajustados de una manera irregular e incorrecta.

Williams agregó que como resultado del vaciado de la base de datos de clientes de la ENEE, los que suman 1,830,127, se le ha girado instrucción a la Empresa Energía Honduras para que restituya esos promedios y las facturas adulteradas.

Detalló que fueron 155,000 usuarios los que fueron promediados en los últimos meses, a quienes se les deberá restituir los valores en la factura de diciembre. Asimismo, se encontraron casos facturados arriba del consumo real a más de 75,000 abonados.

La cantidad a reembolsar por los dos casos citados anteriormente superan los 65 millones de lempiras.

También se detectaron casos de 12,668 usuarios cuyo cobro difería con la lectura del medidor, con una afectación de 72 millones de lempiras.

Ignacio Williams subrayó que del universo de clientes revisados y que se han tomado como base más de 242,668 abonados han sido afectados por EEH, con un perjuicio de 137 millones de lempiras.

El gerente de la ENEE dijo que ese dinero deberá ser restituido a los abonados de la estatal eléctrica a más tardar el próximo 30 de diciembre.

“Si la empresa (EEH) ha hecho mal uso de la ley se aplicarán las sanciones correspondientes”, subrayó Mejía. Agregó que si esta empresa quiere hacer un cobro retroactivo deberá presentarlo ante la ENEE, quien es la única que puede autorizarlo o rechazarlo.

Sanciones

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la SAPP presentó el informe de incumplimiento de EEH en su segundo año de operación, que vence mañana.

Ignacio Williams enumeró una serie de incumplimientos como la falta de acceso a los sistemas de gestión comercial hasta lograr la meta de reducción de pérdidas. También la falta de separación técnicas y no técnicas, incumplimiento del plan de inversiones, no cumplir con normas de la CREE, no cumplir con normas de gestión, negarse a entregar información a la SAPP, entre otros.

Explicó que estos incumplimientos deben ser certificados por la canadiense Manitoba Hydro International (MHI), que es el supervisor del contrato de concesión aprobado a EEH por siete años y vigente desde agosto de 2016.

Según el presidente de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas, el incumplimiento ha dado lugar a una multa acumulada por 236.8 millones de lempiras, las que deberán ser supervisadas por MHI.

Por otra parte, Williams dejó claro que no existen causales para que el gobierno rescinda el contrato a la Empresa Energía Honduras, a pesar de los constantes reclamos. Añadió que el contrato de concesión contiene los procedimientos para subsanar las denuncias y las causales para rescindir el contrato.

Medidas

Para atender de una manera expedita el reclamo de los usuarios de la ENEE sobre casos de lecturas incorrectas y cobros excesivos, el presidente de la SAPP anunció que en los próximos días comenzará a funcionar un call center. Agregó que si los abonados consideran que su factura final supera el 18% pueden acudir al call center para revisar cada caso.

Ordóñez indicó que otra de las acciones tomadas es la creación de una comisión de seguimiento, en la que participará EEH, quien deberá reportar semanalmente al CNE las quejas y reclamos de los abonados de la ENEE.

Ignacio Williams dijo que se está prohibiendo a EEH realizar cobros retroactivos y para eso la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) emitirá una normativa. Jesús Mejía manifestó que continuarán con las auditorías en EEH.

