Inversión de 294.4 dólares en cinco represas continúa paralizada

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -La construcción de cinco proyectos de energía hidroeléctrica se encuentra paralizada en Honduras.

Así lo revela un informe de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER).

La inversión estimada para la instalación de 104.7 megavatios de energía es de 294.4 millones de dólares.

En total son 10 plantas las que se encuentran en ejecución, de las que cinco no presentan problemas, con una capacidad instalada de 132.7 megavatios.

Son proyectos que van desde 2 hasta 20 megavatios de capacidad instalada.

En cartera hay más de 185 proyectos, con una capacidad instalada de 4,022.8 megavatios, que fueron aprobados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el periodo 2010-2014.

No obstante, un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) indicaba que la capacidad requerida era de 599 megavatios para ese periodo.

Paralizadas

A comienzos de septiembre pasado el sector empresarial del país denunció la situación que atravesaba el sector energía y minero por la oposición de algunos sectores que operan en las zonas donde se localizan estos proyectos.

No obstante, Elsia Paz, presidenta de la AHER, sostiene que la respuesta oficial no ha sido la esperada de parte de las instituciones públicas y los proyectos se encuentran en pausa. Subrayó que no hubo respuesta a la petición realizada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) de garantizar la inversión, la seguridad de los bienes y de las personas.

Agregó que solo uno de los seis proyectos que estaban siendo afectados por tomas de los pobladores ha sido reactivado y se trata de una planta solar ubicada en un municipio de Choluteca.

“Las hidroeléctricas continúan paralizadas”, subrayó Paz con un tono de preocupación, ya que son capitales nacionales y extranjeros los que están siendo invertidos en el país.

La expectativa de los desarrolladores de estos proyectos de energía es terminar las represas en un periodo de 12 o 24 meses, sin embargo, con las amenazas de grupos opositores los tiempos de ejecución se alargan.

Esta situación que atraviesa el sector energía de Honduras ha sido expuesta al G16 (instancia que es integrada por representantes del cuerpo diplomático y de organismos financieros internacionales acreditados en el país), ya que se pone en riesgo la seguridad jurídica de la inversión.

Impacto

La situación que atraviesan los cinco proyectos de energía hidroeléctrica tiene un impacto negativo en el sector de energía renovable.

De acuerdo con empresarios de ese rubro consultados por EL HERALDO, la inseguridad que priva para estos proyectos aleja a los inversionistas del país y a los financistas -bancos nacionales y extranjeros-, los que ahora justifican “un alto riesgo para este tipo de proyectos”. A lo anterior se suma el incremento en los costos de los seguros y que terminan encareciendo el costo de los proyectos.

Se estima que la instalación de un megavatio de energía hidroeléctrica tiene un costo que oscila entre dos y tres millones de dólares, el que varía de acuerdo con una serie de factores como la zona en donde será construida la represa. La inversión es más baja en plantas solares, con un máximo de dos millones de dólares por megavatio.

Los entrevistados coinciden que al paralizarse un proyecto los costos de inversión tienden a incrementarse por el encarecimiento de algunos insumos.

Subrayan que si el gobierno no fija una política clara para garantizar la inversión de capitales nacionales y extranjeros el país puede enfrentar problemas de suministro de energía por la construcción de nuevos proyectos.

Aseguran que en los últimos años se incrementó la presencia de capitales europeos, estadounidenses y guatemaltecos en el sector de energía renovable de Honduras, destacando las tecnología solar e hídrica.

Capacidad instalada

A pesar de que del gobierno de Honduras ha venido promocionando la política de revertir la matriz energética con energía limpia, la construcción de proyectos renovables no ha estado en línea con lo que se esperaba.

Cifras de la ENEE indican que a diciembre de 2009 la energía renovable en el parque eléctrico del país representaba 617.8 megavatios (38.4% del total).

Para agosto de 2018 la capacidad instalada de energía renovable era de 1,608.4 megavatios (61.4%).

El número de proyectos renovables públicos y privados se incrementó de 30 a 66. En los últimos años destacan las tecnologías solar y eólica.