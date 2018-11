Honduras: ¿Cómo aprovechar las ofertas del viernes negro?

El Heraldoluis.rodriguez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 1/La temporada de ofertas y descuentos en productos y servicios comenzó en Honduras. Las rebajas oscilan entre 30% y 50%. No obstante, los expertos en finanzas personales recomiendan una serie de consejos para evitar que los consumidores en el futuro tengan problemas económicos para cancelar algunas deudas contraídas en las promociones del denominado viernes negro.

2/El primer consejo es planificar los ingresos y los gastos para cubrir las compras de esta época prenavideña. Según los expertos, no se puede gastar más de lo que no se tiene o no se recibirá en ingresos. Agregan que muchos hondureños aprovechan estas promociones usando tarjetas de crédito o créditos de las casas comerciales, las que comienzan a pagarse en diciembre próximo. “Si una persona va a gastar 30,000 lempiras en el viernes negro y si el aguinaldo son 25,000 estamos en un caso probable de una persona que tendrá problemas para cubrir esa deuda”, dijeron los entrevistados.

3/Para los expertos, estas promociones son una oportunidad para ahorrar porque son productos con descuentos que pueden rozar el 50%. No obstante, los consultados insisten que si no hay planificación generalmente termina en una deuda. Subrayan que los bajos precios son un atractivo para que los consumidores muchas veces compren lo que no es prioridad.

Duración En Honduras, el viernes negro dura entre tres y siete días por negocio. Cada establecimiento tiene su política comercial, a través de la cual buscan vender la mayor cantidad de bienes propios de la temporada navideña.





4/El segundo consejo es planificar los productos que se necesitan comprar, o sea elaborar un listado de los artículos que se necesitan en el hogar o para regalar. Los entrevistados dicen que uno de los errores frecuentes es actuar como un comprador compulsivo y al ver un artículo con un buen precio adquirirlo y saber que en el hogar hay uno o dos que prestan la misma función o servicio. Agregan que muchas veces se compra lo que no se necesita y al final termina significando un alto costo económico. En Honduras generalmente los comercios que ofrecen productos en descuentos no aceptan devoluciones.

5/Otra recomendación es comparar los precios.

Para aquellos comercios que aún no han lanzado su temporada de ofertas es oportuno que la persona los visite para conocer el precio original y posteriormente compararlo, lo que permitirá saber si el descuento es real. También se pueden consultar los precios originales en las páginas web de cada negocio. Esta información es oportuna y de importancia para tomar la decisión de comprar un artículo o no, coinciden los expertos entrevistados. Otra herramienta disponible son las aplicaciones.

6/Un buen consejo es visitar las tiendas y comercios en general para verificar la calidad de los productos que ofrecen. “Cuando se adquiere un artículo es recomendable ver su estado físico y las características, ya que resulta que a veces se compra una estufa o una refrigeradora que es más grande que el espacio que se tiene en la casa”, relataron los entrevistados.

7/También es necesario que la persona conozca las formas de pago que aplican los comercios. Los expertos en finanzas personales explican que muchos negocios aplican el descuento si el pago es en efectivo, otros si el comprador tiene una tarjeta de crédito del comercio que visita y otros disponen de planes de financiamiento

8/Otro consejo es que durante las promociones del viernes negro una serie de productos escolares son ofrecidos con descuentos hasta del 50% y, por ende, resulta de mucho provecho adquirirlos.