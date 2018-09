Chile es un potencial mercado para el café y el camarón hondureño

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Lograr que el café, el camarón, el melón y otras frutas hondureñas lleguen al mercado chileno es una de las misiones del embajador de Chile en el país, Enrique Barriga Larraín.

Así lo confiesa el diplomático en una entrevista concedida a EL HERALDO.

Asegura que el grano aromático que se cultiva en Honduras reúne las características para competir con el café de Colombia y Brasil que se consume en su país.

Señala que otra misión será lograr que empresarios chilenos vengan a Honduras a explorar las posibilidades de invertir en sectores como energía y carreteras.

Como embajador, ¿cuál será su agenda en materia económica?

Seguir fortaleciendo nuestros vínculos con Honduras. Me interesa fortalecer el comercio bilateral, es un comercio modesto y no supera los 44 millones de dólares, de los que 38 millones son exportaciones de Chile y seis millones exportaciones de Honduras.

¿Cómo se puede lograr que Honduras incremente la oferta exportable a Chile?

Hay que aumentar el conocimiento de la oferta exportable de los dos países. Honduras tiene un maravilloso café y productos que son de competencia mundial que deben ser difundidos más en Chile. En el caso del café hondureño ha llegado a Chile de forma modesta, ocasional, derivado de 700 hondureños que viven en Chile, son esfuerzos individuales que no superan los 70,000 dólares.

Nosotros consumimos mucho café de Brasil y Colombia por su cercanía, así como de Vietnam, Kenia, Nicaragua y Costa Rica. Por qué no café hondureño cuando hay un magnífico producto, que puede entrar con cero arancel por el Tratado de Libre Comercio.

El café hondureño tiene algunas características que lo diferencian del producto de otros países.

He viajado más de 40 años por varios países del mundo como diplomático y no me había encontrado con un producto como el café hondureño tan refinado, suave y que no genera nada en el organismo cuando se toma más de lo normal. He planteado a los caficultores hondureños hacer un esfuerzo para abrir el mercado en Sudamérica y en Chile hay oportunidades para todos.

¿Hay otros productos que pueden exportarse al mercado chileno?

Sí, hay frutas como el banano, melón y la piña, así como el camarón, que tienen oportunidad de llegar a nuestro país. Chile es un mercado amplio y con la capacidad de absorber más productos. Lo que se tiene que hacer es acercar a las partes para potenciar el comercio bilateral.

¿Qué espera hacer en materia de promoción de inversiones?

La inversión de Chile en Honduras alcanza cuatro millones de dólares de 1990 a 2016. La inversión de Honduras en Chile es de siete millones de dólares de 1974 a 2017. Si bien las inversiones no revisten una magnitud de importancia, se registra un incremento en el interés de empresas chilenas. Los sectores que despiertan interés son vivienda social, energía, carreteras, tecnologías de la información, logística para puertos, fabricación de envases, sector forestal, transporte naviero, minería, entre otros.

¿Cómo analiza el clima de negocios en Honduras?

En Honduras hay condiciones para invertir, el gobierno está empeñado en mejorar las carreteras, los puertos, hay proyectos importantes en el sector de la construcción. El capital extranjero va a invertir donde haya certeza jurídica, donde vea rentabilidad y donde vea posibilidad de hacer negocios.

¿Qué sigue para incrementar el intercambio comercial y las inversiones?

Tenemos que trabajar en la difusión de la oferta exportable y la profundización de nuestros lazos comerciales a través de misiones y participaciones en eventos.