Fondos de pensiones y bancos darían crédito para los caficultores

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las pláticas comenzaron para concretar un crédito de 1,900 millones de lempiras para los productores de café.



Entre las instituciones interesadas están los fondos de pensiones, bancos y otros organismos de crédito, adelantó el miércoles a EL HERALDO el presidente del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), Asterio Reyes.



“Estamos hablando con las instituciones financieras de los montos, de los plazos y de las tasas”, explicó Reyes. Las gestiones “van a llevar unas cuatro o cinco semanas, porque hay que hacer reglamentos, los cuales no deben estar por encima del decreto”, precisó Reyes.



Debido a que una sola institución no tiene capacidad para prestar esa cantidad de dinero, el Ihcafé busca un préstamo sindicado.



Este es un tipo de préstamo concedido por un grupo de prestamistas y que es estructurado, arreglado y administrado por uno o varios bancos comerciales o bancos de inversión. Se conoció que hay tres bancos interesados en manejar los fondos.



A cada productor le prestarán 200 lempiras por quintal que haya producido en la cosecha anterior, dinero que no puede ser embargado ni destinado para otros fines, según establece el decreto.



El productor pagará el préstamo en un plazo de entre 8 y 12 años a través de una retención de 1.50 dólares (36 lempiras) por quintal. El que no se endeude recibirá el reembolso de la retención.



¿Cómo acceder?

Una vez que se apruebe el crédito, las autoridades anunciarán cómo, dónde y cuáles serán los requisitos para que los productores puedan solicitarlo.



Los caficultores deben haber registrado la cosecha anterior en el Ihcafé.



Por ejemplo, si reportó 100 quintales de café podrá acceder 20,000 lempiras. El dinero les servirá para cubrir necesidades básicas y para fertilizar las fincas.



De los casi 130,000 caficultores, unos 110,000 están registrados en el Ihcafé, detalló Asterio Reyes.



Las garantías

En otro decreto, los diputados aprobaron que el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) aporte 300 millones de lempiras a la Sociedad de Garantía Recíproca (Confianza) para que esta institución avale los préstamos que los caficultores soliciten a los bancos, las cooperativas o las financieras.



Los productores que se benefician son los bancables, o sea que cumplen los requisitos que exigen. Por ejemplo, si un productor solicita un préstamo por 50,000 lempiras, pero solo tiene capacidad de pagar 25,000 entonces el banco solicita a Confianza que le avale los otros 25,000 con los fondos que aprobó el gobierno.