Negociación con el FMI comienza a finales de este mes

Uno de los hallazgos de la Consulta del Artículo IV de Honduras 2018 señala que la polarización política si no se resuelve puede empeorar el clima de negocios, la confianza del consumidor y, por tanto, el crecimiento.

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) arriba a Honduras a finales del presente mes.

El objetivo de la visita es comenzar las negociaciones del nuevo acuerdo stand by.

Así lo confirmó el miércoles a EL HERALDO el coordinador del Gabinete Económico, Wilfredo Cerrato.

El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha considerado prioridad la firma de un nuevo programa con el FMI. El cronograma de trabajo es similar al utilizado en el primer período presidencial de Hernández, cuando el acuerdo entró en vigencia a finales de año por un período de 36 meses (3 de diciembre de 2014 al 4 de diciembre de 2017).

No obstante, las autoridades del Gabinete Económico no han confirmado si el nuevo acuerdo stand by será por 18 o 36 meses.

El gobierno hondureño cumplió con las seis revisiones semestrales acordados en el último acuerdo stand by con el Fondo Monetario.

Cerrato dijo que trabajan a lo interno del Gabinete Económico sobre el programa que le presentarán al FMI para su negociación y posteriormente su firma.

Se estima que las conversaciones entre las partes y firma del acuerdo por el directorio del Fondo Monetario Internacional se realicen en un plazo de 60 días.

Lea además: Gobierno sanciona dos decretos a favor de caficultores

Expectativas

El panorama para la firma de un nuevo acuerdo stand by es halagador. Diversos sectores del país coinciden que hay condiciones para que el país pueda lograr un rápido programa económico.

Las cifras indicativas de Honduras de los últimos años son positivas y ese es el resultado del último acuerdo. Esos resultados fueron certificados en la revisión de la Consulta del Artículo IV 2018, la que fue divulgada en junio anterior.

También se suman las notas de las agencias calificadoras de riesgo de Standard and Poor’s y Moody’s Investors Service, las que se mantienen.

Crisis de la ENEE

Este será uno de los temas más importantes en las negociaciones del Gabinete Económico y la misión técnica del FMI.

Se espera que el gobierno presente la propuesta de rescate elaborada en la Mesa Sectorial de Energía, la que estima un período de cinco años (2019-2023) para sanear las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).