Victoria rescata un empate en el último minuto ante el Olancho FC

La Ceiba, Honduras.- Un golazo espectacular de Samuel Card en el minuto 94 salvó al Victoria de la derrota y rescató un agónico empate 2-2 contra los Potros del Olancho en la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El equipo olanchano tenía el triunfo en la bolsa, ya se saboreaba en el estadio Ceibeño, pero apareció Card en el tiempo añadido para hacer el mejor gol de la fecha y darle vida a la Jaiba Brava en su lucha por salir del sótano de la tabla de posiciones.

Victoria empezó y terminó muy bien el partido, pegó temprano a los 4 minutos. La figura Samuel Card ganó su banda tras un pase filtrado de Walter Martínez, mandó el centro al área, Daniel Delgadillo conectó de cabeza y tapó de gran manera de Gerson Argueta. El rebote le volvió a quedar al delantero mexicano que esta vez no falló de derecha.

Los olanchanos reaccionaron y tocaron la puerta del gol a los 14'. Diego Rodríguez le puso el 'pase de la muerte' a Yemerson Aaron Cabrera que disparó al arco muy cerca del portero y salvadota de Humberto Acevedo.

Para la segunda parte llegó la lluvia a La Ceiba y Reynaldo Tilguath movió su banquillo. Mandó a la cancha a Juan Ángel Delgado, Yeer Gutiérrez y Marlon Ramírez. Del otro lado, Jhon Jairo López metió a Carlos Bernárdez y Juan Cruz.

La polémica se hizo presente en el 71'. Tenía un minuto en la cancha Carlos Small cuando recibió un buen pase que lo dejó solo ante Acevedo y definió por bajo para marcar el gol, pero el línea levantó el banderín señalando una posición adelantada que no era. Mal anulado el tanto al panameño.

Victoria por poco consigue un golazo en la zurda de Dester Monico, le pegó con potencia y exigió al guardameta Gerson Argueta a volar como nunca para tapar el disparo, en el minuto 81.

Olancho FC remontó el marcador en el 85' en una conexión de sus laterales, levantó un precioso centro Omar Elvir y entró Diego Rodríguez para conectar con su pierna derecha y firmar la 'ley del ex'. 'Machuca' y Diego pidieron perdón a la afición ceibeña por su paso por el Victoria.

Se regocijaban los olanchanos, ya se veían ganadores del partido, sin embargo no contaban con un bombazo. Argueta despejó la pelota con los puños y sin pensarlo dos veces le pegó Samuel Card desde muy lejos para superar al portero y decretar el 2-2.

Los Potros del Olancho se mantienen en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 21 puntos, mientras el Victoria sigue último con 5 unidades.