Si el combinado catracho xxxx x-x, el global estará empatado y la H clasificará gracias a la valía del gol de visita. El reglamento establece que “si ambos equipos marcan la misma cantidad de goles en los dos partidos, los goles marcados como visitante se contarán como el doble para determinar el ganador de la serie”.

Si xxx gana x-x habrá un empate global y se deberán jugar dos tiempos extras de 15 minutos cada uno, en donde no contará doble el gol de visita y en el que ambas selecciones podrán hacer un cambio más aparte de los cinco ya permitidos. Si persiste el empate, el clasificado se definirá en la tanda de penales.

En caso de que Honduras no logre el pase en el coloso de Santa Úrsula, quedará fuera del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y en marzo de 2024 deberá jugar un repechaje para determinar si clasifica o no a la Copa América. El rival será el perdedor de la llave entre Panamá y Costa Rica, que de momento está 3-0 a favor de los canaleros.