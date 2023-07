Said Martínez le saca roja a la conducta de Héctor Vargas y Diego Vázquez, ¿cómo le fue a Faitelson y Amado Guevara?

Por otro lado, aseveró la manera en cómo el arbitraje hondureño debería recibir apoyo del fútbol catracho para lograr los objetivos anhelados de los tocapitos.

”Apoyando a la parte más desprotegida del fútbol nacional. No somos destinados 100% al arbitraje, si no nuestra familia no come. Lo más triste es que muchos de nuestros compañeros dejan sus trabajos por el arbitraje, porque algún día del trabajo le tocó ir a algún partido. Entonces, si potenciamos esa parte de profesionalizar el arbitraje o mandar apoyo en el sentido de instrucción, seminarios y cursos, habría mayor potencial en el país”, señaló.