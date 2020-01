Niña de dos años sufrió lesión cerebral por pelotazo en juego de los Astros de Houston

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Una niña de 2 años, impactada por una pelota de foul durante un juego de los Astros de Houston en el Minute Maid Park, continúa recibiendo medicamentos para evitar convulsiones, siete meses después de que el golpe le provocó una lesión cerebral, dijo un abogado de su familia.



El abogado Richard Mithoff dijo en un reporte publicado el martes por el diario Houston Chronicle que la lesión cerebral es permanente.



“Ella sigue propensa a convulsiones, está medicada y lo estará quizá por el resto de su vida. Esto podría resolverse o no”, indicó.



Mithoff añadió que los médicos han descrito los efectos de la lesión en el sistema nervioso similar de la niña, y los han equiparado con los de una embolia cerebral. Las áreas afectadas del cerebro incluyen aquellas en que las lesiones pueden derivar en convulsiones, desaparición de sensaciones y pérdida de la percepción espacial.



Otros efectos potenciales incluyen periodos de coma o ausencia, jaquecas frecuentes y terror nocturno, comentó el abogado.

Hasta ahora, los médicos no han podido determinar si la menor padece algún déficit cognitivo, debido a la fractura craneal y a la lesión cerebral que se derivaron del golpe del 29 de mayo. Una pelota bateada de foul por Albert almora Jr., jardinero de los Cachorros de Chicago, impactó la nuca de la niña.



“Ella puede continuar con buena parte de la rutina de una niña de su edad, pero sus padres tienen que permanecer particularmente atentos, como lo han hecho”, dijo Mithoff.



No se han interpuesto demandas en el caso, y Mithoff se negó a decir si ha sostenido conversaciones con dirigentes de los Astros. Sin embargo, ha notificado al club que está representando a la familia de la niña, cuya identidad no se ha revelado.



Los Astros se han negado a emitir comentarios, al señalar que existen preocupaciones por la privacidad de la familia.



La oficina de las Grandes Ligas anunció que, para la temporada de 2020, los 30 equipos deberán extender la red que protege la parte baja del graderío.